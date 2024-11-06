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Стоимость золота реагирует снижением на победу Трампа - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Стоимость золота реагирует снижением на победу Трампа
Стоимость золота реагирует снижением на победу Трампа - 06.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость золота реагирует снижением на победу Трампа
Стоимость золота в среду днем после новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США падает на 2%, впервые за три недели опустившись ниже 2700... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T16:34+0300
2024-11-06T16:41+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду днем после новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США падает на 2%, впервые за три недели опустившись ниже 2700 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 59,95 доллара, или на 2,18%, - до 2 689,75 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые с 17 октября опустился ниже 2700 долларов. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 3,92% - до 31,49 долларов за унцию. В то же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 1,9%, а к евро доллар дорожает сразу на 2,1%. Удорожание доллара сдерживает спрос на золото, делая его менее доступным для покупки в другой валюте. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем на выборах президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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мир, золото, рынок драгметаллов
Выборы в США, МИР, золото, рынок драгметаллов
16:34 06.11.2024 (обновлено: 16:41 06.11.2024)
 
Стоимость золота реагирует снижением на победу Трампа

Биржевая цена золота после победы Трампа снижается на 2%, ниже $2700 за унцию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду днем после новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США падает на 2%, впервые за три недели опустившись ниже 2700 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 59,95 доллара, или на 2,18%, - до 2 689,75 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые с 17 октября опустился ниже 2700 долларов. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 3,92% - до 31,49 долларов за унцию.
В то же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 1,9%, а к евро доллар дорожает сразу на 2,1%. Удорожание доллара сдерживает спрос на золото, делая его менее доступным для покупки в другой валюте.
Золото, слитки
Эксперт спрогнозировал судьбу золота после победы Трампа
13:47
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем на выборах президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
 
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