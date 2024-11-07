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Россия будет работать со странами Африки по всем направлениям, заявил Путин - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Россия будет работать со странами Африки по всем направлениям, заявил Путин
Россия будет работать со странами Африки по всем направлениям, заявил Путин - 07.11.2024, ПРАЙМ
Россия будет работать со странами Африки по всем направлениям, заявил Путин
Россия будет работать с африканскими странами по всем направлениям, в том числе в культуре - системно и напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T23:29+0300
2024-11-07T23:46+0300
африка
россия
владимир путин
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия будет работать с африканскими странами по всем направлениям, в том числе в культуре - системно и напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы будем работать по всем направлениям. В сфере культуры - у нас же огромный интерес в России к культуре народов Африки и, надо сказать, это взаимный, конечно, интерес. Будем напряженно, ответственно, системно работать по этому направлению", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Россия готова вложить в экономику стран Африки сотни миллионов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин, приведя в пример строящуюся атомную электростанцию в Египте, где инвестиции дошли до 20 миллиардов долларов."Речь идет о возможности вложений сотен миллионов долларов. Я без преувеличения говорю. Мы сейчас в Египте строим атомную электростанцию. Мы инвестируем туда почти 20 миллиардов долларов... И в других странах, в других областях мы готовы так же работать", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Глава государства подчеркнул, что Африка быстро развивается, африканцы чувствуют, что у них есть ресурсы и возможности, а если просят, то только об одном - наладить естественное взаимовыгодное сотрудничество, к которому Россия также стремится.Однако он отметил, что все же трудно работать в сфере экономики, если не созданы условия для обеспечения безопасности. Так, например, по его словам, в сахаро-сахельской зоне до сих пор людей терзают различные террористические группировки, в другой стране внутриполитическая нестабильность. Путин добавил, что Россия старается им помочь в рамках международного права.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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африка, россия, владимир путин
АФРИКА, РОССИЯ, Владимир Путин
23:29 07.11.2024 (обновлено: 23:46 07.11.2024)
 
Россия будет работать со странами Африки по всем направлениям, заявил Путин

Путин: Россия будет работать с африканскими странами по всем направлениям

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия будет работать с африканскими странами по всем направлениям, в том числе в культуре - системно и напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы будем работать по всем направлениям. В сфере культуры - у нас же огромный интерес в России к культуре народов Африки и, надо сказать, это взаимный, конечно, интерес. Будем напряженно, ответственно, системно работать по этому направлению", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Россия готова вложить в экономику стран Африки сотни миллионов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин, приведя в пример строящуюся атомную электростанцию в Египте, где инвестиции дошли до 20 миллиардов долларов.
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"Речь идет о возможности вложений сотен миллионов долларов. Я без преувеличения говорю. Мы сейчас в Египте строим атомную электростанцию. Мы инвестируем туда почти 20 миллиардов долларов... И в других странах, в других областях мы готовы так же работать", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Глава государства подчеркнул, что Африка быстро развивается, африканцы чувствуют, что у них есть ресурсы и возможности, а если просят, то только об одном - наладить естественное взаимовыгодное сотрудничество, к которому Россия также стремится.
Однако он отметил, что все же трудно работать в сфере экономики, если не созданы условия для обеспечения безопасности. Так, например, по его словам, в сахаро-сахельской зоне до сих пор людей терзают различные террористические группировки, в другой стране внутриполитическая нестабильность. Путин добавил, что Россия старается им помочь в рамках международного права.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
 
АФРИКАРОССИЯВладимир Путин
 
 
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