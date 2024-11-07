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ЦБ установил требования к базовым стандартам платежных агентов

ЦБ установил требования к базовым стандартам платежных агентов - 07.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ установил требования к базовым стандартам платежных агентов

ЦБ РФ установил требования к двум базовым стандартам платежных агентов, которые разработают их саморегулируемые организации и которыми они должны будут... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T20:24+0300

2024-11-07T20:24+0300

2024-11-07T20:24+0300

экономика

банк россии

платежные системы

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ установил требования к двум базовым стандартам платежных агентов, которые разработают их саморегулируемые организации и которыми они должны будут руководствоваться в своей деятельности, следует из сообщения пресс-службы регулятора. Платежными агентами могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые по договору с кредитной организацией выполняют часть банковских операций. "Банк России совершенствует регулирование деятельности платежных агентов. Они должны будут руководствоваться в работе двумя базовыми стандартами, которые подготовят саморегулируемые организации (СРО), объединяющие операторов по приему платежей (ОПП). Требования к содержанию этих стандартов установлены в указании Банка России", - говорится в сообщении регулятора. СУТЬ ТРЕБОВАНИЙ ЦБ уточняет, что первый из обязательных стандартов будет касаться совершения платежными агентами операций на финансовом рынке, а второй - защиты прав и интересов получателей таких услуг. Поясняется, что нормативный акт Банка России дополняет действующие законодательные требования к порядку работы платежных агентов. Кроме того, СРО смогут по собственной инициативе разработать и другие (внутренние) стандарты, необходимые для качественного оказания услуг их участниками. В перечень сведений, которые должен содержать базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке, в частности, включены сроки передачи оператором по приему платежей поставщикам информации о принятых в их пользу платежах, сpoки и порядок доведения оператором по приему платежей до поставщиков информации о платежных субагентах, привлеченных этим оператором для приема платежей. В свою очередь, базовый стандарт защиты получателей финансовых услуг должен в числе сведений содержать, например, требования к минимальному объему информации, предоставляемой оператором по приему платежей плательщикам: о дате внесения Банком России оператора по приему платежей в реестр, о СРО, членом которой он является, о порядке приема платежей, о способах защиты прав плательщиков, об адресе его сайта. Также в этом стандарте должны содержаться, например, пpaвилa взаимодействия оператора по приему платежей с плательщиками, в числе которых - требования к взаимодействию посредством телефонной связи и иных каналов при их наличии, об исключении оператором препятствий к осуществлению плательщиком аудиозаписи, видео- или фотосъемки процесса взаимодействия с оператором по приему платежей в местах их приема. ЦБ напоминает, что по закону о платежных агентах все операторы по приему платежей должны входить в соответствующий реестр Банка России. Сейчас в нем более 560 участников. "В настоящее время на платежном рынке формируются профильные СРО", - отмечается в сообщении. Закон, вступивший в силу с 1 октября 2023 года, за исключением отдельных положений, наделил Банк России полномочиями по регулированию, контролю и надзору за деятельностью платежных агентов. Также он установил, что принимать платежи физлиц могут лишь лица, включенные Центробанком в соответствующий реестр. Создаваемые операторами по приему платежей саморегулируемые организации будут применять к своим членам меры воздействия в случае выявления нарушений и контролировать их устранение, а также собирать отчетность операторов и направлять обобщенную отчетность в ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, платежные системы