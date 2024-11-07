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Запад может "отменить" всю мировую отрасль алмазов, заявили в Минфине
Запад может "отменить" всю мировую отрасль алмазов, заявили в Минфине - 07.11.2024, ПРАЙМ
Запад может "отменить" всю мировую отрасль алмазов, заявили в Минфине
Коллективный Запад в своем стремлении нанести ущерб экономике РФ может "отменить" всю мировую алмазно-бриллиантовую отрасль, сообщается на сайте Минфина РФ в... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T17:54+0300
2024-11-07T17:54+0300
2024-11-07T17:54+0300
россия
запад
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Коллективный Запад в своем стремлении нанести ущерб экономике РФ может "отменить" всю мировую алмазно-бриллиантовую отрасль, сообщается на сайте Минфина РФ в комментарии замминистра финансов Алексея Моисеева перед пленарным заседанием Кимберлийского процесса, намеченным на 12-15 ноября. "В стремлении "отменить" российские алмазы, на которые приходится треть всей мировой добычи, в рамках общей цели по нанесению экономического ущерба России и ее подчинения своим представлениям о том, как должен быть устроен мир, коллективный Запад может в итоге "отменить" всю мировую алмазно-бриллиантовую отрасль, нанеся ей непоправимый ущерб", - указывает замминистра. Прежде всего, как объясняет Моисеев, ограничения G7 на алмазы и бриллианты могут полностью разрушить существующие десятилетиями цепочки поставок, достижения видового маркетинга природных бриллиантов и саму бизнес-модель алмазного сектора за счет введения требований по сегрегации. "Они приносят дополнительные издержки на всех этапах от добычи до розницы, более длительные и сложные процедуры оформления торговых операций, особенно трансграничных, трудности с банковскими платежами и финансированием, страхованием и логистикой. Эти факторы увеличивают время обработки алмаза на каждом этапе, подрывая производственный цикл, занятость в каждом секторе, финансирование, прибыль и инвестиции в будущее отрасли", - указывает замминистра. "Это станет еще более очевидно в случае перенаправления торговых потоков в один или несколько так называемых "узлов", которые участникам отрасли придется проходить на каждом этапе преобразования алмаза, без четкого понимания того, как можно обеспечить верификацию того же камня сначала в виде необработанного алмаза, затем в виде бриллианта, и наконец в виде ювелирного украшения с бриллиантом, что лишь подчеркивает ту неопределенность, которую данные ограничения привносят в алмазную торговлю", - заключил Моисеев.
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россия, запад, алмазы
Запад может "отменить" всю мировую отрасль алмазов, заявили в Минфине
Минфин: Запад, стремясь нанести ущерб РФ, может "отменить" всю отрасль алмазов
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Коллективный Запад в своем стремлении нанести ущерб экономике РФ может "отменить" всю мировую алмазно-бриллиантовую отрасль, сообщается на сайте Минфина РФ в комментарии замминистра финансов Алексея Моисеева перед пленарным заседанием Кимберлийского процесса, намеченным на 12-15 ноября.
"В стремлении "отменить" российские алмазы, на которые приходится треть всей мировой добычи, в рамках общей цели по нанесению экономического ущерба России и ее подчинения своим представлениям о том, как должен быть устроен мир, коллективный Запад может в итоге "отменить" всю мировую алмазно-бриллиантовую отрасль, нанеся ей непоправимый ущерб", - указывает замминистра.
Прежде всего, как объясняет Моисеев, ограничения G7 на алмазы и бриллианты могут полностью разрушить существующие десятилетиями цепочки поставок, достижения видового маркетинга природных бриллиантов и саму бизнес-модель алмазного сектора за счет введения требований по сегрегации.
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"Они приносят дополнительные издержки на всех этапах от добычи до розницы, более длительные и сложные процедуры оформления торговых операций, особенно трансграничных, трудности с банковскими платежами и финансированием, страхованием и логистикой. Эти факторы увеличивают время обработки алмаза на каждом этапе, подрывая производственный цикл, занятость в каждом секторе, финансирование, прибыль и инвестиции в будущее отрасли", - указывает замминистра.
"Это станет еще более очевидно в случае перенаправления торговых потоков в один или несколько так называемых "узлов", которые участникам отрасли придется проходить на каждом этапе преобразования алмаза, без четкого понимания того, как можно обеспечить верификацию того же камня сначала в виде необработанного алмаза, затем в виде бриллианта, и наконец в виде ювелирного украшения с бриллиантом, что лишь подчеркивает ту неопределенность, которую данные ограничения привносят в алмазную торговлю", - заключил Моисеев.