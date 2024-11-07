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Минфин заявил о кризисном положении мирового алмазно-бриллиантового рынка - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Минфин заявил о кризисном положении мирового алмазно-бриллиантового рынка
Минфин заявил о кризисном положении мирового алмазно-бриллиантового рынка - 07.11.2024, ПРАЙМ
Минфин заявил о кризисном положении мирового алмазно-бриллиантового рынка
Мировой алмазно-бриллиантовый рынок находится в кризисе, для восстановления необходимы совместные действия участников отрасли, сообщается на сайте Минфина РФ в... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T17:56+0300
2024-11-07T17:56+0300
россия
минфин
алмазы
бриллианты
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МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Мировой алмазно-бриллиантовый рынок находится в кризисе, для восстановления необходимы совместные действия участников отрасли, сообщается на сайте Минфина РФ в комментарии замминистра финансов Алексея Моисеева перед пленарным заседанием Кимберлийского процесса, намеченным на 12-15 ноября. "Мировой алмазно-бриллиантовый рынок сейчас переживает очередной, пятый по счету в 21 веке кризис. Он во многом похож на предыдущие кризисы 2008-2009, 2015, 2018-2019 и 2020 гг. в части влияния негативных макроэкономических трендов, снижения уверенности потребителей, падения цен на бриллианты и объемов их производства, накопления стоков алмазов у трейдеров и огранщиков, пересмотра алмазодобывающими компаниями своих годовых планов по производству. Его отличие - в продолжительности", - отмечает Моисеев.
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россия, минфин, алмазы, бриллианты
РОССИЯ, Минфин, алмазы, бриллианты
17:56 07.11.2024
 
Минфин заявил о кризисном положении мирового алмазно-бриллиантового рынка

Мифнин: мировой алмазно-бриллиантовый рынок находится в кризисе

© fotolia.com / Africa StudioАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Мировой алмазно-бриллиантовый рынок находится в кризисе, для восстановления необходимы совместные действия участников отрасли, сообщается на сайте Минфина РФ в комментарии замминистра финансов Алексея Моисеева перед пленарным заседанием Кимберлийского процесса, намеченным на 12-15 ноября.
"Мировой алмазно-бриллиантовый рынок сейчас переживает очередной, пятый по счету в 21 веке кризис. Он во многом похож на предыдущие кризисы 2008-2009, 2015, 2018-2019 и 2020 гг. в части влияния негативных макроэкономических трендов, снижения уверенности потребителей, падения цен на бриллианты и объемов их производства, накопления стоков алмазов у трейдеров и огранщиков, пересмотра алмазодобывающими компаниями своих годовых планов по производству. Его отличие - в продолжительности", - отмечает Моисеев.
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РОССИЯМинфиналмазыбриллианты
 
 
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