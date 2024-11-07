https://1prime.ru/20241107/arenda-852667916.html

Раскрыто, сколько стоит аренда квартиры в Москве на Новый год

Раскрыто, сколько стоит аренда квартиры в Москве на Новый год - 07.11.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, сколько стоит аренда квартиры в Москве на Новый год

Средняя стоимость посуточной аренды квартиры в Москве на новогодние праздники составляет 10,6 тысячи рублей, в других туристических локациях арендовать жилье... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T15:36+0300

2024-11-07T15:36+0300

2024-11-07T15:36+0300

россия

аренда квартиры

новый год

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Средняя стоимость посуточной аренды квартиры в Москве на новогодние праздники составляет 10,6 тысячи рублей, в других туристических локациях арендовать жилье можно в среднем за 7,8 тысячи рублей в сутки, цены на краткосрочную аренду в Новый год вырастают примерно два раза, подсчитали специалисты "Циана". "Самые дорогие туристические направления на новогодние праздники - Москва, Казань (по 10,6 тысячи рублей в сутки) и Великий Устюг (9,3 тысячи рублей). Первые два города традиционно лидируют по стоимости жилья на рынке посуточной аренды как одни из самых посещаемых локаций. Великий Устюг - родина Деда Мороза - локация исключительно для зимнего туризма. Ставки аренды здесь на период новогодних праздников увеличиваются сразу в четыре раза относительно базового уровня", - говорится в сообщении компании. Как отмечается в нем, традиционно высоким спросом на зимних каникулах пользуются города, выбранные новогодней столицей России. В предстоящие праздники ей будет Киров, где снять квартиру на Новый год можно в среднем за 7,6 тысячи рублей в сутки - вдвое выше, чем в обычные дни. В Петербурге новогодняя аренда обойдется туристам в 6,2 тысячи рублей в стуки, что, по подсчетам "Циана", в полтора раза выше обычного ценника. В Пскове, Великом Новгороде, Рязани, Твери, Туле и городах Золотого кольца стоимость посуточной аренды квартиры, по данным компании, в Новый год составляет 5,6-9,2 тысячи рублей в сутки. "В любое время года популярностью пользуется Калининградская область. Посуточная аренда жилья в новогоднюю ночь в Калининграде обойдется в среднем в 6 тысяч рублей, в Зеленоградске - в 6,5 тысяч рублей, в Светлогорске - в 7,4 тысячи рублей", -добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20241104/moskva-852588960.html

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россия, аренда квартиры, новый год