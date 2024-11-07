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Жителя Бердянска задержали за подрыв авто экс-судьи
Жителя Бердянска задержали за подрыв авто экс-судьи - 07.11.2024, ПРАЙМ
Жителя Бердянска задержали за подрыв авто экс-судьи
Жителя Бердянска, установившего и подорвавшего автомобиль бывшего судьи, задержали по обвинению в покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T10:03+0300
2024-11-07T10:03+0300
2024-11-07T10:03+0300
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Жителя Бердянска, установившего и подорвавшего автомобиль бывшего судьи, задержали по обвинению в покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ. Об этом агентству РИА Новости заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."При оперативном сопровождении сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД России по Запорожской области установлена причастность 35-летнего местного жителя. Мужчина задержан, и ему предъявлено обвинение в… "покушении на террористический акт (путем взрыва с целью убийства", "незаконном обороте взрывных устройств", - сообщила Петренко.Кроме того, отмечается, что обвиняемый действовал по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, которое обещало ему вознаграждение в размере десяти тысяч долларов.Взрыв произошел 2 октября в Бердянске, когда машина стояла возле дома потерпевшего, однако в этот момент его в автомобиле не было.
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Происшествия, Бердянск, арест
Жителя Бердянска задержали за подрыв авто экс-судьи
Петренко: за подрыв авто экс-судьи в Бердянске задержан местный житель
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Жителя Бердянска, установившего и подорвавшего автомобиль бывшего судьи, задержали по обвинению в покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ. Об этом агентству РИА Новости заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"При оперативном сопровождении сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД России по Запорожской области установлена причастность 35-летнего местного жителя. Мужчина задержан, и ему предъявлено обвинение в… "покушении на террористический акт (путем взрыва с целью убийства", "незаконном обороте взрывных устройств", - сообщила Петренко.
Кроме того, отмечается, что обвиняемый действовал по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, которое обещало ему вознаграждение в размере десяти тысяч долларов.
Взрыв произошел 2 октября в Бердянске, когда машина стояла возле дома потерпевшего, однако в этот момент его в автомобиле не было.
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