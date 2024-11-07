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США толкают Армению к национальному "самоубийству", заявили в СВР - 07.11.2024, ПРАЙМ
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США толкают Армению к национальному "самоубийству", заявили в СВР
США толкают Армению к национальному "самоубийству", заявили в СВР - 07.11.2024, ПРАЙМ
США толкают Армению к национальному "самоубийству", заявили в СВР
Госдеп США активизировал работу по ускорению процесса перехода Армении на западный формат развития и настойчиво подталкивает страну к национальному... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T09:51+0300
2024-11-07T09:51+0300
политика
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Госдеп США активизировал работу по ускорению процесса перехода Армении на западный формат развития и настойчиво подталкивает страну к национальному "самоубийству". Об этом говорится в сообщении пресс-бюро СВР России."Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщает, что в Госдепартаменте США заметно ускорили работу над комплексом мер по стимулированию активности прозападных структур гражданского общества в Армении. В Вашингтоне считают важным усилить "направляющее воздействие" на армянскую политэлиту с целью побудить Ереван, невзирая на неизбежные трудности, ускорить процесс окончательной переориентации на прозападный формат развития", - отмечается в заявлении.Кроме того, США планируют использовать методы, примененные ранее на Украине и в Молдавии. Согласно ведомству, организации, связанные с Государственным департаментом США, должны расширить программы обучения сотрудников ведущих органов власти и обеспечить активное участие иностранных советников, которые будут корректировать работу правительства Армении в интересах Запада.В ведомстве резюмировали, что главной задачей является формирование устойчивого антироссийского направления в общественно-политических процессах Армении. Вашингтон планирует реализовать долгосрочную информационно-пропагандистскую кампанию, включающую дискредитацию сотрудничества Армении с Россией и распространение материалов о притеснении армянских граждан, работающих в России.
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армения, сша, свр
Политика, АРМЕНИЯ, США, СВР
09:51 07.11.2024
 
США толкают Армению к национальному "самоубийству", заявили в СВР

СВР: США настойчиво толкают Армению к национальному "самоубийству"

© fotolia.com / Regisser.com%Флаг Армении
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© fotolia.com / Regisser.com
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Госдеп США активизировал работу по ускорению процесса перехода Армении на западный формат развития и настойчиво подталкивает страну к национальному "самоубийству". Об этом говорится в сообщении пресс-бюро СВР России.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщает, что в Госдепартаменте США заметно ускорили работу над комплексом мер по стимулированию активности прозападных структур гражданского общества в Армении. В Вашингтоне считают важным усилить "направляющее воздействие" на армянскую политэлиту с целью побудить Ереван, невзирая на неизбежные трудности, ускорить процесс окончательной переориентации на прозападный формат развития", - отмечается в заявлении.
Кроме того, США планируют использовать методы, примененные ранее на Украине и в Молдавии. Согласно ведомству, организации, связанные с Государственным департаментом США, должны расширить программы обучения сотрудников ведущих органов власти и обеспечить активное участие иностранных советников, которые будут корректировать работу правительства Армении в интересах Запада.
В ведомстве резюмировали, что главной задачей является формирование устойчивого антироссийского направления в общественно-политических процессах Армении. Вашингтон планирует реализовать долгосрочную информационно-пропагандистскую кампанию, включающую дискредитацию сотрудничества Армении с Россией и распространение материалов о притеснении армянских граждан, работающих в России.
Ереван - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
В Армении признали смену внешнеполитических векторов страны
12 октября, 19:22
 
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