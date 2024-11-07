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США толкают Армению к национальному "самоубийству", заявили в СВР

США толкают Армению к национальному "самоубийству", заявили в СВР - 07.11.2024, ПРАЙМ

США толкают Армению к национальному "самоубийству", заявили в СВР

Госдеп США активизировал работу по ускорению процесса перехода Армении на западный формат развития и настойчиво подталкивает страну к национальному... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T09:51+0300

2024-11-07T09:51+0300

2024-11-07T09:51+0300

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Госдеп США активизировал работу по ускорению процесса перехода Армении на западный формат развития и настойчиво подталкивает страну к национальному "самоубийству". Об этом говорится в сообщении пресс-бюро СВР России."Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщает, что в Госдепартаменте США заметно ускорили работу над комплексом мер по стимулированию активности прозападных структур гражданского общества в Армении. В Вашингтоне считают важным усилить "направляющее воздействие" на армянскую политэлиту с целью побудить Ереван, невзирая на неизбежные трудности, ускорить процесс окончательной переориентации на прозападный формат развития", - отмечается в заявлении.Кроме того, США планируют использовать методы, примененные ранее на Украине и в Молдавии. Согласно ведомству, организации, связанные с Государственным департаментом США, должны расширить программы обучения сотрудников ведущих органов власти и обеспечить активное участие иностранных советников, которые будут корректировать работу правительства Армении в интересах Запада.В ведомстве резюмировали, что главной задачей является формирование устойчивого антироссийского направления в общественно-политических процессах Армении. Вашингтон планирует реализовать долгосрочную информационно-пропагандистскую кампанию, включающую дискредитацию сотрудничества Армении с Россией и распространение материалов о притеснении армянских граждан, работающих в России.

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