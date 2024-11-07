https://1prime.ru/20241107/atom-852676312.html

Путин охарактеризовал роль мирного атома

Путин охарактеризовал роль мирного атома - 07.11.2024, ПРАЙМ

Путин охарактеризовал роль мирного атома

Роль мирного атома в разных сферах жизни будет возрастать, особенно с учетом климатических изменений, заявил президент РФ Владимир Путин. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T21:22+0300

2024-11-07T21:22+0300

2024-11-07T21:22+0300

энергетика

владимир путин

атомная энергетика

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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Роль мирного атома в разных сферах жизни будет возрастать, особенно с учетом климатических изменений, заявил президент РФ Владимир Путин. "Использование мирного атома, атомной энергетики в медицине, в сельском хозяйстве, в транспорте огромную, важнейшую роль играет, и роль будет возрастать только, я уверен, особенно с учетом проблем климатических изменений", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://1prime.ru/20241011/rosatom-852134925.html

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владимир путин, атомная энергетика