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Путин охарактеризовал роль мирного атома - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Путин охарактеризовал роль мирного атома
Путин охарактеризовал роль мирного атома - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин охарактеризовал роль мирного атома
Роль мирного атома в разных сферах жизни будет возрастать, особенно с учетом климатических изменений, заявил президент РФ Владимир Путин. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T21:22+0300
2024-11-07T21:22+0300
энергетика
владимир путин
атомная энергетика
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Роль мирного атома в разных сферах жизни будет возрастать, особенно с учетом климатических изменений, заявил президент РФ Владимир Путин. "Использование мирного атома, атомной энергетики в медицине, в сельском хозяйстве, в транспорте огромную, важнейшую роль играет, и роль будет возрастать только, я уверен, особенно с учетом проблем климатических изменений", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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владимир путин, атомная энергетика
Энергетика, Владимир Путин, атомная энергетика
21:22 07.11.2024
 
Путин охарактеризовал роль мирного атома

Путин: роль мирного атома будет возрастать, особенно с учетом климатических изменений

© РИА Новости . Лев Носов | Перейти в медиабанкСимвол атома
Символ атома - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Лев Носов
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Роль мирного атома в разных сферах жизни будет возрастать, особенно с учетом климатических изменений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Использование мирного атома, атомной энергетики в медицине, в сельском хозяйстве, в транспорте огромную, важнейшую роль играет, и роль будет возрастать только, я уверен, особенно с учетом проблем климатических изменений", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
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Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
 
ЭнергетикаВладимир Путинатомная энергетика
 
 
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