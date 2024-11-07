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Лавров рассказал о приглашении еще одного государства в БРИКС
Лавров рассказал о приглашении еще одного государства в БРИКС - 07.11.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал о приглашении еще одного государства в БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о направлении Казахстану предложения присоединиться к БРИКС в качестве партнера объединения. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T10:02+0300
2024-11-07T10:02+0300
2024-11-07T10:03+0300
россия
расширение брикс
сергей лавров
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АСТАНА, 7 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о направлении Казахстану предложения присоединиться к БРИКС в качестве партнера объединения."Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера", - сказал глава российского МИД на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.БРИКС является межгосударственным объединением, которое было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в его состав вошла ЮАР. С начала текущего года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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россия, расширение брикс, сергей лавров
РОССИЯ, расширение БРИКС, Сергей Лавров
Лавров рассказал о приглашении еще одного государства в БРИКС
Лавров: Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС как партнер
АСТАНА, 7 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о направлении Казахстану предложения присоединиться к БРИКС в качестве партнера объединения.
"Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера", - сказал глава российского МИД на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.
БРИКС является межгосударственным объединением, которое было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в его состав вошла ЮАР. С начала текущего года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.