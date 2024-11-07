https://1prime.ru/20241107/briks-852675286.html
Путин упомянул БРИКС как пример конструктивного сотрудничества
Путин упомянул БРИКС как пример конструктивного сотрудничества - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин упомянул БРИКС как пример конструктивного сотрудничества
БРИКС дает хороший пример конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке, заявил президент РФ Владимир Путин. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T20:37+0300
2024-11-07T20:37+0300
2024-11-07T20:37+0300
владимир путин
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. БРИКС дает хороший пример конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы уверены, что БРИКС дает всем хороший пример по-настоящему конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
https://1prime.ru/20241105/putin-852608032.html
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владимир путин, валдайский форум, брикс
Владимир Путин, Валдайский форум, БРИКС
Путин упомянул БРИКС как пример конструктивного сотрудничества
Путин: БРИКС дает пример конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. БРИКС дает хороший пример конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы уверены, что БРИКС дает всем хороший пример по-настоящему конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Роль и авторитет БРИКС в мире продолжают укрепляться, заявил Путин
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.