https://1prime.ru/20241107/briks-852675286.html

Путин упомянул БРИКС как пример конструктивного сотрудничества

Путин упомянул БРИКС как пример конструктивного сотрудничества - 07.11.2024, ПРАЙМ

Путин упомянул БРИКС как пример конструктивного сотрудничества

БРИКС дает хороший пример конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке, заявил президент РФ Владимир Путин. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T20:37+0300

2024-11-07T20:37+0300

2024-11-07T20:37+0300

владимир путин

валдайский форум

брикс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392406_0:72:3195:1869_1920x0_80_0_0_9a2ed9a3b7e004c61c41b21303fd5e82.jpg

СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. БРИКС дает хороший пример конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы уверены, что БРИКС дает всем хороший пример по-настоящему конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://1prime.ru/20241105/putin-852608032.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, валдайский форум, брикс