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Минфин подсчитал дефицит бюджета России за январь-октябрь 2024 года
Минфин подсчитал дефицит бюджета России за январь-октябрь 2024 года - 07.11.2024, ПРАЙМ
Минфин подсчитал дефицит бюджета России за январь-октябрь 2024 года
Дефицит федерального бюджета РФ за январь-октябрь 2024 года, по предварительной оценке, составил 220 миллиардов рублей, или 0,1% ВВП. Нефтегазовые доходы... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T11:04+0300
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2024-11-07T11:05+0300
экономика
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ за январь-октябрь 2024 года, по предварительной оценке, составил 220 миллиардов рублей, или 0,1% ВВП. Нефтегазовые доходы выросли на 32,3% - до 9,54 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 26,6%, до 20,13 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте Минфина России."По итогам января-октября 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 220 млрд рублей, что на 830 млрд рублей меньше уровня аналогичного периода прошлого года. По итогам года размер дефицита ожидается на уровне 1,7% ВВП", - сообщается на сайте Минфина."По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-октябре 2024 года составил 29 668 млрд рублей, что на 28,4% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+27% г/г), так и бюджетной системы в целом (+20% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в сообщении."По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-октября 2024 года составил 29 889 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 23,7% г/г", - отмечается в сообщении.Как поясняет Минфин, в целом в 2024 году объем расходов федерального бюджета формируется исходя из размера первичного структурного дефицита, равного 3,1 триллиона рублей. Такая конструкция обеспечивает стабильный уровень заимствований и государственного долга в рамках переходного периода 2024 года.
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россия, минфин, дефицит бюджета
Экономика, РОССИЯ, Минфин, дефицит бюджета
Минфин подсчитал дефицит бюджета России за январь-октябрь 2024 года
Минфин: дефицит бюджета России за январь-октябрь составил 220 миллиардов рублей
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ за январь-октябрь 2024 года, по предварительной оценке, составил 220 миллиардов рублей, или 0,1% ВВП. Нефтегазовые доходы выросли на 32,3% - до 9,54 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 26,6%, до 20,13 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте Минфина России.
"По итогам января-октября 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 220 млрд рублей, что на 830 млрд рублей меньше уровня аналогичного периода прошлого года. По итогам года размер дефицита ожидается на уровне 1,7% ВВП", - сообщается на сайте Минфина.
"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-октябре 2024 года составил 29 668 млрд рублей, что на 28,4% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+27% г/г), так и бюджетной системы в целом (+20% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в сообщении.
"По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-октября 2024 года составил 29 889 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 23,7% г/г", - отмечается в сообщении.
Как поясняет Минфин, в целом в 2024 году объем расходов федерального бюджета формируется исходя из размера первичного структурного дефицита, равного 3,1 триллиона рублей. Такая конструкция обеспечивает стабильный уровень заимствований и государственного долга в рамках переходного периода 2024 года.
Дефицит бюджета в 2024 году прогнозируется на уровне 1,7 процента ВВП