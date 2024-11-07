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"Выцарапывают глаза": демократы начали искать виновного в поражении Харрис - 07.11.2024, ПРАЙМ
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"Выцарапывают глаза": демократы начали искать виновного в поражении Харрис
"Выцарапывают глаза": демократы начали искать виновного в поражении Харрис - 07.11.2024, ПРАЙМ
"Выцарапывают глаза": демократы начали искать виновного в поражении Харрис
После поражения Камалы Харрис на выборах президента США представители Демократической партии начали обвинять друг друга в провале, передает издание Axios. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T10:21+0300
2024-11-07T10:21+0300
политика
сша
камала харрис
дональд трамп
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. После поражения Камалы Харрис на выборах президента США представители Демократической партии начали обвинять друг друга в провале, передает издание Axios."Демократы начали выцарапывать друг другу глаза. Пыль еще не улеглась после выборов 2024 года, а поиски виноватого в слабых результатах Демократической партии уже всерьез начались", - сказано в публикации.Некоторые демократы винят самих себя и своего действующего президента Джо Байдена, считая, что он не вовремя вышел из президентской гонки. Другие утверждают, что виновата сама Харрис, так как она не смогла достичь понимания умеренных сил в Конгрессе.Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.После объявления результатов политик выступил перед своими сторонниками во Флориде.
https://1prime.ru/20241106/kharris-852653205.html
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сша, камала харрис, дональд трамп
Политика, США, Камала Харрис, Дональд Трамп
10:21 07.11.2024
 
"Выцарапывают глаза": демократы начали искать виновного в поражении Харрис

Axios: демократы "выцарапывают друг другу глаза" из-за поражения Харрис

© Фото : Lawrence Jackson/Official White House PhotoВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© Фото : Lawrence Jackson/Official White House Photo
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. После поражения Камалы Харрис на выборах президента США представители Демократической партии начали обвинять друг друга в провале, передает издание Axios.
"Демократы начали выцарапывать друг другу глаза. Пыль еще не улеглась после выборов 2024 года, а поиски виноватого в слабых результатах Демократической партии уже всерьез начались", - сказано в публикации.
Некоторые демократы винят самих себя и своего действующего президента Джо Байдена, считая, что он не вовремя вышел из президентской гонки. Другие утверждают, что виновата сама Харрис, так как она не смогла достичь понимания умеренных сил в Конгрессе.
Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.
После объявления результатов политик выступил перед своими сторонниками во Флориде.
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Харрис поздравила Трампа с победой на выборах, пишет СМИ
Вчера, 21:47
 
ПолитикаСШАКамала ХаррисДональд Трамп
 
 
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