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Совет директоров Фосагро назвал рекомендуемую сумму дивидендов
Совет директоров Фосагро назвал рекомендуемую сумму дивидендов - 07.11.2024, ПРАЙМ
Совет директоров Фосагро назвал рекомендуемую сумму дивидендов
Совет директоров "Фосагро" рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты по результатам 9 месяцев 2024 года из расчета 249 рублей | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T17:07+0300
2024-11-07T17:07+0300
2024-11-07T17:09+0300
экономика
россия
фосагро
дивиденды
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Фосагро" рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты по результатам 9 месяцев 2024 года из расчета 249 рублей на акцию, говорится в сообщении компании."Совет директоров рассмотрел информацию о финансовых результатах ПАО "Фосагро" за 9 месяцев 2024 года, включая промежуточную консолидированную финансовую отчетность по МСФО, и рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты по результатам 9 месяцев 2024 года из расчета 249 рублей на обыкновенную акцию", - сказано в сообщении.Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит вопрос о дивидендах, пройдет 11 декабря в заочной форме.Датой закрытия реестра для получения дивидендов совет директоров рекомендовал установить 22 декабря.
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россия, фосагро, дивиденды
Экономика, РОССИЯ, Фосагро, дивиденды
Совет директоров Фосагро назвал рекомендуемую сумму дивидендов
Совет директоров Фосагро рекомендовал утвердить дивиденды в 249 руб на акцию
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Фосагро" рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты по результатам 9 месяцев 2024 года из расчета 249 рублей на акцию, говорится в сообщении компании.
"Совет директоров рассмотрел информацию о финансовых результатах ПАО "Фосагро" за 9 месяцев 2024 года, включая промежуточную консолидированную финансовую отчетность по МСФО, и рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты по результатам 9 месяцев 2024 года из расчета 249 рублей на обыкновенную акцию", - сказано в сообщении.
Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит вопрос о дивидендах, пройдет 11 декабря в заочной форме.
Датой закрытия реестра для получения дивидендов совет директоров рекомендовал установить 22 декабря.