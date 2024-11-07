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Совет директоров Фосагро назвал рекомендуемую сумму дивидендов

Совет директоров Фосагро назвал рекомендуемую сумму дивидендов - 07.11.2024, ПРАЙМ

Совет директоров Фосагро назвал рекомендуемую сумму дивидендов

Совет директоров "Фосагро" рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты по результатам 9 месяцев 2024 года из расчета 249 рублей | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T17:07+0300

2024-11-07T17:07+0300

2024-11-07T17:09+0300

экономика

россия

фосагро

дивиденды

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Фосагро" рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты по результатам 9 месяцев 2024 года из расчета 249 рублей на акцию, говорится в сообщении компании."Совет директоров рассмотрел информацию о финансовых результатах ПАО "Фосагро" за 9 месяцев 2024 года, включая промежуточную консолидированную финансовую отчетность по МСФО, и рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты по результатам 9 месяцев 2024 года из расчета 249 рублей на обыкновенную акцию", - сказано в сообщении.Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит вопрос о дивидендах, пройдет 11 декабря в заочной форме.Датой закрытия реестра для получения дивидендов совет директоров рекомендовал установить 22 декабря.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фосагро, дивиденды