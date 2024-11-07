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Все наоборот: куда улетит доллар при Трампе
Все наоборот: куда улетит доллар при Трампе - 07.11.2024, ПРАЙМ
Все наоборот: куда улетит доллар при Трампе
После новостей о возвращении Дональда Трампа в Белый дом доллар вырос до самого высокого уровня за год. Почему так происходит и надолго ли этот тренд, агентству | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T02:02+0300
2024-11-07T02:02+0300
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доллар сша
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МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. После новостей о возвращении Дональда Трампа в Белый дом доллар вырос до самого высокого уровня за год. Почему так происходит и надолго ли этот тренд, агентству "Прайм" рассказал доцент Экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.Воодушевление рынков связано с тем, что все краеугольные камни его предвыборной программы ставят во главу угла не политику, как это было при демократах, а экономику. Конечно, американскую, но от этого и мировая чувствует себя лучше. Есть надежда, что санкционные и торговые войны уйдут в прошлое, инвесторы ее отыгрывают. Кроме того, они закладывают в рост надежду на мир и восстановление - ведь без войн экономики активно развиваются.Доллар США ведёт себя аналогичным образом. Он следует настроением инвесторов, поэтому мы видим рост. Растут ценные бумаги, криптовалюты, то есть всё то, что должно расти в период стабильности и надежд на экономическое развитие."Для сравнения, за последний год золото как актив-убежище росло такими темпами, какими еще в истории никогда не росло. Это говорит о том, что среди инвесторов настроения очень пессимистичные, настороженные – в том, что касается американской, мировой экономики, доллара США. И вот эти настроения поменялись", - рассуждает эксперт.По его словам, мы наблюдаем принцип работы классической поговорки – покупай на слухах, продавай на фактах. Победил кандидат, который обещал защитить экономические интересы, прежде всего США. Следовательно, пока на этих слухах доллар растёт, его покупают.В ближайшее время станет ясно и с фактами - насколько Трамп сдержит свои слова. Если хотя бы отчасти, для США откроются неплохие перспективы. В противном случае всё может вернуться на круги своя."Но всё-таки, по моему мнению, Трамп внесёт существенные коррективы в экономическую политику США, что благоприятно скажется на курсе доллара", - заключил Бадалов.
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доллар сша, дональд трамп, трамп у власти, эксклюзив
Доллар США, Дональд Трамп, Трамп у власти, Эксклюзив
МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. После новостей о возвращении Дональда Трампа в Белый дом доллар вырос до самого высокого уровня за год. Почему так происходит и надолго ли этот тренд, агентству "Прайм" рассказал доцент Экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
Воодушевление рынков связано с тем, что все краеугольные камни его предвыборной программы ставят во главу угла не политику, как это было при демократах, а экономику. Конечно, американскую, но от этого и мировая чувствует себя лучше. Есть надежда, что санкционные и торговые войны уйдут в прошлое, инвесторы ее отыгрывают. Кроме того, они закладывают в рост надежду на мир и восстановление - ведь без войн экономики активно развиваются.
Доллар США ведёт себя аналогичным образом. Он следует настроением инвесторов, поэтому мы видим рост. Растут ценные бумаги, криптовалюты, то есть всё то, что должно расти в период стабильности и надежд на экономическое развитие.
"Для сравнения, за последний год золото как актив-убежище росло такими темпами, какими еще в истории никогда не росло. Это говорит о том, что среди инвесторов настроения очень пессимистичные, настороженные – в том, что касается американской, мировой экономики, доллара США. И вот эти настроения поменялись", - рассуждает эксперт.
Решающий удар по неолибералам. В США оценили значение победы Трампа
По его словам, мы наблюдаем принцип работы классической поговорки – покупай на слухах, продавай на фактах. Победил кандидат, который обещал защитить экономические интересы, прежде всего США. Следовательно, пока на этих слухах доллар растёт, его покупают.
В ближайшее время станет ясно и с фактами - насколько Трамп сдержит свои слова. Если хотя бы отчасти, для США откроются неплохие перспективы. В противном случае всё может вернуться на круги своя.
"Но всё-таки, по моему мнению, Трамп внесёт существенные коррективы в экономическую политику США, что благоприятно скажется на курсе доллара", - заключил Бадалов.