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Все наоборот: куда улетит доллар при Трампе

Все наоборот: куда улетит доллар при Трампе - 07.11.2024, ПРАЙМ

Все наоборот: куда улетит доллар при Трампе

После новостей о возвращении Дональда Трампа в Белый дом доллар вырос до самого высокого уровня за год. Почему так происходит и надолго ли этот тренд, агентству | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T02:02+0300

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МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. После новостей о возвращении Дональда Трампа в Белый дом доллар вырос до самого высокого уровня за год. Почему так происходит и надолго ли этот тренд, агентству "Прайм" рассказал доцент Экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.Воодушевление рынков связано с тем, что все краеугольные камни его предвыборной программы ставят во главу угла не политику, как это было при демократах, а экономику. Конечно, американскую, но от этого и мировая чувствует себя лучше. Есть надежда, что санкционные и торговые войны уйдут в прошлое, инвесторы ее отыгрывают. Кроме того, они закладывают в рост надежду на мир и восстановление - ведь без войн экономики активно развиваются.Доллар США ведёт себя аналогичным образом. Он следует настроением инвесторов, поэтому мы видим рост. Растут ценные бумаги, криптовалюты, то есть всё то, что должно расти в период стабильности и надежд на экономическое развитие."Для сравнения, за последний год золото как актив-убежище росло такими темпами, какими еще в истории никогда не росло. Это говорит о том, что среди инвесторов настроения очень пессимистичные, настороженные – в том, что касается американской, мировой экономики, доллара США. И вот эти настроения поменялись", - рассуждает эксперт.По его словам, мы наблюдаем принцип работы классической поговорки – покупай на слухах, продавай на фактах. Победил кандидат, который обещал защитить экономические интересы, прежде всего США. Следовательно, пока на этих слухах доллар растёт, его покупают.В ближайшее время станет ясно и с фактами - насколько Трамп сдержит свои слова. Если хотя бы отчасти, для США откроются неплохие перспективы. В противном случае всё может вернуться на круги своя."Но всё-таки, по моему мнению, Трамп внесёт существенные коррективы в экономическую политику США, что благоприятно скажется на курсе доллара", - заключил Бадалов.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852644429.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

доллар сша, дональд трамп, трамп у власти, эксклюзив