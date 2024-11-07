https://1prime.ru/20241107/ekonomika-852647104.html

Российскую экономику раскачивает вовсе не Трамп

Российскую экономику раскачивает вовсе не Трамп - 07.11.2024, ПРАЙМ

Российскую экономику раскачивает вовсе не Трамп

Выборы в США не отразятся на российской экономике. Даже несмотря на то, что российский фондовый рынок реагирует на изменение биржевых индексов (NASDAQ, S&P500), | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T08:00+0300

2024-11-07T08:00+0300

2024-11-07T08:00+0300

мнения аналитиков

трамп у власти

дональд трамп

экономика рф

ставка банка россии

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Выборы в США не отразятся на российской экономике. Даже несмотря на то, что российский фондовый рынок реагирует на изменение биржевых индексов (NASDAQ, S&P500), в условиях санкций корреляция не столь существенна. К тому же стабильные тренды в изменении активов, зависящие от результатов выборов, не выявлены. Легкая позитивная динамика на фоне информации о лидировании республиканцев – это скорей эмоциональная составляющая.Любое решение американских избирателей кардинально не изменит отношение США к России, которая продолжит испытывать санкционное давление и адаптироваться к новой реальности в "бушующем мире". Россия в любом случае продолжит оставаться уверенным игроком. Новые ультиматумы, которые могут быть поставлены избранным президентом, вряд ли кардинально изменят экономическую ситуацию, которая сегодня зависит не только от санкций, но и от внутренней политики Банка России. Рост S&P500 в предвыборный период с параллельным падением индекса Мосбиржи, связанный с повышением ключевой ставки тому подтверждение.Больше влияния на состояние российской экономики может оказать снижение спроса на нефтегазовые ресурсы со стороны Китая. Поэтому ужесточение политики США в отношении Китая будет для России негативным трендом.Кроме расширения географии продаж углеводородов следует обратить внимание на внутренний рынок. Активная позиция банков, которые продолжают увеличивать проценты по вкладам, вызывает опасения. Такое неравномерное перераспределение финансовых ресурсов в пользу банковского сектора продиктовано политикой Банка России и его стремлением достичь таргета по инфляции.Мы продолжаем наблюдать отток средств с фондового рынка и соответствующее снижение спроса на акционерный капитал. Публикуемые в отчетах компаний финансовые показатели ухудшаются. А большие доходы, которые получат вкладчики по окончании срока размещения депозитов, еще сильнее разогреют спрос при ограниченном предложении. И такой сценарий никак не приведет к достижению ключевой цели регулятора.Наблюдаемое снижение темпов экономического роста и увеличивающиеся инфляционные ожидания лишний раз свидетельствуют о потребности экономики в новых мерах, способных поддержать рост ВВП, на который кроме высокой ставки давит дефицит кадров и невысокая производительность труда. Если политика регулятора сохранится, кроме фрагментации финансового рынка мы будем наблюдать более явную отраслевую сегментацию и затухание рыночной динамики.Поэтому самое время начать плавно смягчать ДКП и параллельно также постепенно укреплять российский рубль.Автор - Светлана Фрумина, кандидат наук, и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова

https://1prime.ru/20241106/ukraina-852645048.html

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Светлана Фрумина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847347855_0:0:779:780_100x100_80_0_0_557d09552d31ecfc775907a3cafdab1b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Светлана Фрумина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847347855_0:0:779:780_100x100_80_0_0_557d09552d31ecfc775907a3cafdab1b.jpg

мнения аналитиков, трамп у власти, дональд трамп, экономика рф, ставка банка россии