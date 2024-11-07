https://1prime.ru/20241107/ekonomika-852655637.html

Bloomberg: главный постулат западной экономики может измениться при Трампе

Bloomberg: главный постулат западной экономики может измениться при Трампе - 07.11.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: главный постулат западной экономики может измениться при Трампе

Победа Дональда Трампа на президентских выборах грозит перевернуть экономические перспективы США и изменить политические расчеты Федеральной резервной системы в | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T09:20+0300

2024-11-07T09:20+0300

2024-11-07T09:20+0300

экономика

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Победа Дональда Трампа на президентских выборах грозит перевернуть экономические перспективы США и изменить политические расчеты Федеральной резервной системы в ближайшие месяцы, сообщает Bloomberg."В ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал более жестко применять тарифы против торговых партнеров США, депортировать миллионы нелегальных иммигрантов и продлить срок действия принятых им в 2017 году налоговых льгот. По многим оценкам, эти меры, если они будут приняты, могут оказать повышательное давление на цены, заработную плату и дефицит федерального бюджета", - говорится в публикации.Кроме того, вопрос того, насколько жестко Трамп может давить на центральный банк во время второго срока пребывания в Белом доме, вновь стоит на повестке.Ожидается, что в четверг должностные лица ФРС снизят базовую процентную ставку на четверть процентного пункта, что произойдет после снижения ставки на полпункта в сентябре. Согласно медианной оценке, опубликованной в сентябре, они прогнозируют еще одно снижение ставки на четверть процентного пункта в этом году, в декабре, и еще одно снижение на целый пункт в 2025 году."Он понимает, что независимость центрального банка закрепляет долгосрочные инфляционные ожидания, которые закрепляют долгосрочные ставки", - сказал Скотт Бессент, один из главных экономических советников Трампа и исполнительный директор хедж-фонда Key Square Group, в октябрьском интервью Bloomberg News.В агентстве также добавили, что избранный президент также сможет выдвинуть кандидатуру заместителя председателя по надзору регулятора, осуществляющего надзор за крупнейшими банками страны.

https://1prime.ru/20241104/ekonomika-852583443.html

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сша, дональд трамп