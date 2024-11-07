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Польские фермеры возобновят блокирование погранпереходов с Украиной

Польские фермеры возобновят блокирование погранпереходов с Украиной - 07.11.2024, ПРАЙМ

Польские фермеры возобновят блокирование погранпереходов с Украиной

Польские фермеры в ноябре возобновят блокирование погранпереходов с Украиной, сообщил РИА Новости представитель организации "Обманутая деревня". | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T12:09+0300

2024-11-07T12:09+0300

2024-11-07T12:09+0300

польша

украина

фермеры

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ВАРШАВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Польские фермеры в ноябре возобновят блокирование погранпереходов с Украиной, сообщил РИА Новости представитель организации "Обманутая деревня". "Фермеры решили возобновить протест. Он начнется 23 ноября на пешеходном переходе на дороге номер 28 возле железнодорожного виадука на въезде в Медыку. Протест будет продолжаться до 31 декабря и будет иметь круглосуточный характер", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что протестующие фермеры будут блокировать только проезд большегрузных автомобилей, "а автобусы и легковые автомобили будут пропускать". По словам собеседника агентства, 23 ноября протесты могут также пройти в других местах Польши и Европы. В феврале польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду КПП на границе с Украиной. Они требовали ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражали несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году. Акции практически прекратились к лету в связи с разгаром посевной кампании.

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польша, украина, фермеры