https://1prime.ru/20241107/finlyandiya-852661157.html

Финские приставы обозначили сроки подачи апелляции по аресту имущества РФ

Финские приставы обозначили сроки подачи апелляции по аресту имущества РФ - 07.11.2024, ПРАЙМ

Финские приставы обозначили сроки подачи апелляции по аресту имущества РФ

Крайним сроком подачи апелляции в отношении конфискации российского имущества в Финляндии является 19 ноября. Об этом агентству РИА Новости рассказал... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T11:56+0300

2024-11-07T11:56+0300

2024-11-07T11:56+0300

россия

финляндия

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_df431036df140e500595fe44038aa34d.jpg

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Крайним сроком подачи апелляции в отношении конфискации российского имущества в Финляндии является 19 ноября. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель финской службы судебных приставов Веса Раутиайнен.Он отметил, что Россия получила решение об аресте собственности 29 октября, что и определяет крайний срок подачи апелляции. В свою очередь, Россия имеет право в установленном порядке продлить это срок. Пристав добавил, российские власти могут продлить срок по уважительной причине по заявлению соответствии c законодательством, касающимся службы судебных приставов (Ulosottokaari).Ранее служба судебных приставов Финляндии ввела ограничительные меры в отношении более 40 объектов в собственности России. По оценкам службы, стоимость арестованного имущества составляет около 38 миллионов евро.Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Хельсинки, половина этих объектов является дипломатической недвижимостью и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посольство направило ноту в финский МИД с выражением решительного протеста против этих действий и рассчитывает, что решение службы будет пересмотрено.

https://1prime.ru/20241105/genprokuratura-852605013.html

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финляндия