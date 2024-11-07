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Финские приставы обозначили сроки подачи апелляции по аресту имущества РФ
Финские приставы обозначили сроки подачи апелляции по аресту имущества РФ - 07.11.2024, ПРАЙМ
Финские приставы обозначили сроки подачи апелляции по аресту имущества РФ
Крайним сроком подачи апелляции в отношении конфискации российского имущества в Финляндии является 19 ноября. Об этом агентству РИА Новости рассказал... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T11:56+0300
2024-11-07T11:56+0300
2024-11-07T11:56+0300
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Крайним сроком подачи апелляции в отношении конфискации российского имущества в Финляндии является 19 ноября. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель финской службы судебных приставов Веса Раутиайнен.Он отметил, что Россия получила решение об аресте собственности 29 октября, что и определяет крайний срок подачи апелляции. В свою очередь, Россия имеет право в установленном порядке продлить это срок. Пристав добавил, российские власти могут продлить срок по уважительной причине по заявлению соответствии c законодательством, касающимся службы судебных приставов (Ulosottokaari).Ранее служба судебных приставов Финляндии ввела ограничительные меры в отношении более 40 объектов в собственности России. По оценкам службы, стоимость арестованного имущества составляет около 38 миллионов евро.Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Хельсинки, половина этих объектов является дипломатической недвижимостью и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посольство направило ноту в финский МИД с выражением решительного протеста против этих действий и рассчитывает, что решение службы будет пересмотрено.
https://1prime.ru/20241105/genprokuratura-852605013.html
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россия, финляндия
Финские приставы обозначили сроки подачи апелляции по аресту имущества РФ
Приставы: срок подачи апелляции по аресту имущества РФ в Финляндии - 19 ноября
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Крайним сроком подачи апелляции в отношении конфискации российского имущества в Финляндии является 19 ноября. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель финской службы судебных приставов Веса Раутиайнен.
Он отметил, что Россия получила решение об аресте собственности 29 октября, что и определяет крайний срок подачи апелляции. В свою очередь, Россия имеет право в установленном порядке продлить это срок.
Пристав добавил, российские власти могут продлить срок по уважительной причине по заявлению соответствии c законодательством, касающимся службы судебных приставов (Ulosottokaari).
Ранее служба судебных приставов Финляндии ввела ограничительные меры в отношении более 40 объектов в собственности России. По оценкам службы, стоимость арестованного имущества составляет около 38 миллионов евро.
Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Хельсинки, половина этих объектов является дипломатической недвижимостью и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посольство направило ноту в финский МИД с выражением решительного протеста против этих действий и рассчитывает, что решение службы будет пересмотрено.
Генпрокуратура России обжалует арест российской недвижимости в Финляндии