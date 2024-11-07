https://1prime.ru/20241107/finlyandiya-852666691.html
Раскрыто, что граждане Финляндии думают об отношениях с Россией
Раскрыто, что граждане Финляндии думают об отношениях с Россией - 07.11.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, что граждане Финляндии думают об отношениях с Россией
Порядка 80 процентов опрошенных финнов полагают, что отношения между Россией и Финляндией вряд ли восстановятся в ближайшие десять лет. Об этом говорится в... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T15:06+0300
2024-11-07T15:06+0300
2024-11-07T15:06+0300
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Порядка 80 процентов опрошенных финнов полагают, что отношения между Россией и Финляндией вряд ли восстановятся в ближайшие десять лет. Об этом говорится в результатах опроса Фонда развития местного самоуправления.Данные исследования приводит общественный вещатель Yle."Граждане слабо верят, что отношения между Финляндией и Россией улучшатся в ближайшее десятилетие. 84 процента финнов не уверены в том, что это произойдет", - следует из сообщения вещателя.Кроме того, согласно результатам, почти такой же процент финнов не уверены, что доверие населения к политике укрепится, а 74 процента респондентов скептически относятся к способности государства взять госдолг под контроль.Взаимоотношения России и Финляндии начали ухудшаться несколько лет назад. В особенности на это повлияло вступление Финляндии в Североатлантический альянс. В свою очередь, в Москве это назвали бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов.
https://1prime.ru/20241105/finlyandiya-852622138.html
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россия, финляндия
Раскрыто, что граждане Финляндии думают об отношениях с Россией
Yle: 84% финнов считают маловероятным улучшение отношений с РФ в течение 10 лет
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Порядка 80 процентов опрошенных финнов полагают, что отношения между Россией и Финляндией вряд ли восстановятся в ближайшие десять лет. Об этом говорится в результатах опроса Фонда развития местного самоуправления.
Данные исследования приводит общественный вещатель Yle.
"Граждане слабо верят, что отношения между Финляндией и Россией улучшатся в ближайшее десятилетие. 84 процента финнов не уверены в том, что это произойдет", - следует из сообщения вещателя.
Кроме того, согласно результатам, почти такой же процент финнов не уверены, что доверие населения к политике укрепится, а 74 процента респондентов скептически относятся к способности государства взять госдолг под контроль.
Взаимоотношения России и Финляндии начали ухудшаться несколько лет назад. В особенности на это повлияло вступление Финляндии в Североатлантический альянс. В свою очередь, в Москве это назвали бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов.
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