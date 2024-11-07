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"Фосагро" увеличит инвестиции до рекордных 75 миллиардов рублей - 07.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241107/fosagro-852670467.html
"Фосагро" увеличит инвестиции до рекордных 75 миллиардов рублей
"Фосагро" увеличит инвестиции до рекордных 75 миллиардов рублей - 07.11.2024, ПРАЙМ
"Фосагро" увеличит инвестиции до рекордных 75 миллиардов рублей
"Фосагро" увеличит инвестиции до рекордных 75 миллиардов рублей по итогам 2024 года, говорится в сообщении компании со ссылкой на генерального директора... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T17:04+0300
2024-11-07T17:18+0300
экономика
россия
фосагро
инвестиции
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. "Фосагро" увеличит инвестиции до рекордных 75 миллиардов рублей по итогам 2024 года, говорится в сообщении компании со ссылкой на генерального директора "Фосагро" Михаила Рыбникова."Совет директоров ПАО "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, на сегодняшнем заседании одобрил ход реализации ключевых инвестиционных проектов компании. Как сообщил в своем докладе генеральный директор ПАО "Фосагро" Михаил Рыбников, по итогам года компания планирует направить на инвестиции рекордные 75 млрд рублей", - сказано в сообщении."Совет директоров ПАО "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, на сегодняшнем заседании одобрил ход реализации ключевых инвестиционных проектов компании. Как сообщил в своем докладе генеральный директор ПАО "Фосагро" Михаил Рыбников, по итогам года компания планирует направить на инвестиции рекордные 75 млрд рублей", - сказано в сообщении."Совет директоров ПАО "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, на сегодняшнем заседании одобрил ход реализации ключевых инвестиционных проектов компании. Как сообщил в своем докладе генеральный директор ПАО "Фосагро" Михаил Рыбников, по итогам года компания планирует направить на инвестиции рекордные 75 млрд рублей", - сказано в сообщении.
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россия, фосагро, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, Фосагро, инвестиции
17:04 07.11.2024 (обновлено: 17:18 07.11.2024)
 
"Фосагро" увеличит инвестиции до рекордных 75 миллиардов рублей

"Фосагро" по итогам 2024 года увеличит инвестиции до 75 миллиардов рублей

© Сайт Эксперт"Фосагро"
Фосагро
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. "Фосагро" увеличит инвестиции до рекордных 75 миллиардов рублей по итогам 2024 года, говорится в сообщении компании со ссылкой на генерального директора "Фосагро" Михаила Рыбникова.
"Совет директоров ПАО "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, на сегодняшнем заседании одобрил ход реализации ключевых инвестиционных проектов компании. Как сообщил в своем докладе генеральный директор ПАО "Фосагро" Михаил Рыбников, по итогам года компания планирует направить на инвестиции рекордные 75 млрд рублей", - сказано в сообщении.
"Совет директоров ПАО "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, на сегодняшнем заседании одобрил ход реализации ключевых инвестиционных проектов компании. Как сообщил в своем докладе генеральный директор ПАО "Фосагро" Михаил Рыбников, по итогам года компания планирует направить на инвестиции рекордные 75 млрд рублей", - сказано в сообщении.
"Совет директоров ПАО "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, на сегодняшнем заседании одобрил ход реализации ключевых инвестиционных проектов компании. Как сообщил в своем докладе генеральный директор ПАО "Фосагро" Михаил Рыбников, по итогам года компания планирует направить на инвестиции рекордные 75 млрд рублей", - сказано в сообщении.
 
ЭкономикаРОССИЯФосагроинвестиции
 
 
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