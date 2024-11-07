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"Фосагро" увеличит инвестиции до рекордных 75 миллиардов рублей

"Фосагро" увеличит инвестиции до рекордных 75 миллиардов рублей - 07.11.2024, ПРАЙМ

"Фосагро" увеличит инвестиции до рекордных 75 миллиардов рублей

"Фосагро" увеличит инвестиции до рекордных 75 миллиардов рублей по итогам 2024 года, говорится в сообщении компании со ссылкой на генерального директора... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T17:04+0300

2024-11-07T17:04+0300

2024-11-07T17:18+0300

экономика

россия

фосагро

инвестиции

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. "Фосагро" увеличит инвестиции до рекордных 75 миллиардов рублей по итогам 2024 года, говорится в сообщении компании со ссылкой на генерального директора "Фосагро" Михаила Рыбникова."Совет директоров ПАО "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, на сегодняшнем заседании одобрил ход реализации ключевых инвестиционных проектов компании. Как сообщил в своем докладе генеральный директор ПАО "Фосагро" Михаил Рыбников, по итогам года компания планирует направить на инвестиции рекордные 75 млрд рублей", - сказано в сообщении."Совет директоров ПАО "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, на сегодняшнем заседании одобрил ход реализации ключевых инвестиционных проектов компании. Как сообщил в своем докладе генеральный директор ПАО "Фосагро" Михаил Рыбников, по итогам года компания планирует направить на инвестиции рекордные 75 млрд рублей", - сказано в сообщении."Совет директоров ПАО "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, на сегодняшнем заседании одобрил ход реализации ключевых инвестиционных проектов компании. Как сообщил в своем докладе генеральный директор ПАО "Фосагро" Михаил Рыбников, по итогам года компания планирует направить на инвестиции рекордные 75 млрд рублей", - сказано в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фосагро, инвестиции