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"Фосагро" увеличит инвестиции до рекордных 75 миллиардов рублей
"Фосагро" увеличит инвестиции до рекордных 75 миллиардов рублей - 07.11.2024, ПРАЙМ
"Фосагро" увеличит инвестиции до рекордных 75 миллиардов рублей
"Фосагро" увеличит инвестиции до рекордных 75 миллиардов рублей по итогам 2024 года, говорится в сообщении компании со ссылкой на генерального директора... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T17:04+0300
2024-11-07T17:04+0300
2024-11-07T17:18+0300
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. "Фосагро" увеличит инвестиции до рекордных 75 миллиардов рублей по итогам 2024 года, говорится в сообщении компании со ссылкой на генерального директора "Фосагро" Михаила Рыбникова."Совет директоров ПАО "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, на сегодняшнем заседании одобрил ход реализации ключевых инвестиционных проектов компании. Как сообщил в своем докладе генеральный директор ПАО "Фосагро" Михаил Рыбников, по итогам года компания планирует направить на инвестиции рекордные 75 млрд рублей", - сказано в сообщении."Совет директоров ПАО "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, на сегодняшнем заседании одобрил ход реализации ключевых инвестиционных проектов компании. Как сообщил в своем докладе генеральный директор ПАО "Фосагро" Михаил Рыбников, по итогам года компания планирует направить на инвестиции рекордные 75 млрд рублей", - сказано в сообщении."Совет директоров ПАО "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, на сегодняшнем заседании одобрил ход реализации ключевых инвестиционных проектов компании. Как сообщил в своем докладе генеральный директор ПАО "Фосагро" Михаил Рыбников, по итогам года компания планирует направить на инвестиции рекордные 75 млрд рублей", - сказано в сообщении.
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россия, фосагро, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, Фосагро, инвестиции
"Фосагро" увеличит инвестиции до рекордных 75 миллиардов рублей
"Фосагро" по итогам 2024 года увеличит инвестиции до 75 миллиардов рублей
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. "Фосагро" увеличит инвестиции до рекордных 75 миллиардов рублей по итогам 2024 года, говорится в сообщении компании со ссылкой на генерального директора "Фосагро" Михаила Рыбникова.
"Совет директоров ПАО "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, на сегодняшнем заседании одобрил ход реализации ключевых инвестиционных проектов компании. Как сообщил в своем докладе генеральный директор ПАО "Фосагро" Михаил Рыбников, по итогам года компания планирует направить на инвестиции рекордные 75 млрд рублей", - сказано в сообщении.
"Совет директоров ПАО "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, на сегодняшнем заседании одобрил ход реализации ключевых инвестиционных проектов компании. Как сообщил в своем докладе генеральный директор ПАО "Фосагро" Михаил Рыбников, по итогам года компания планирует направить на инвестиции рекордные 75 млрд рублей", - сказано в сообщении.
"Совет директоров ПАО "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, на сегодняшнем заседании одобрил ход реализации ключевых инвестиционных проектов компании. Как сообщил в своем докладе генеральный директор ПАО "Фосагро" Михаил Рыбников, по итогам года компания планирует направить на инвестиции рекордные 75 млрд рублей", - сказано в сообщении.