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ФРС понизила базовую процентную ставку до 4,5-4,75% годовых - 07.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241107/frs-852676969.html
ФРС понизила базовую процентную ставку до 4,5-4,75% годовых
ФРС понизила базовую процентную ставку до 4,5-4,75% годовых - 07.11.2024, ПРАЙМ
ФРС понизила базовую процентную ставку до 4,5-4,75% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых, следует | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T22:03+0300
2024-11-07T22:25+0300
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре центробанк впервые с 2020 года понизил ставку – сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%.Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность в США продолжает расти уверенными темпами, отмечается в релизе. С начала года ситуация на рынке труда в целом ухудшилась, уровень безработицы повысился, но остается низким. Инфляция продвинулась к целевому уровню ФРС в 2%, но остается несколько завышенной.Регулятор стремится к достижению максимальной занятости, а также к инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Экономические перспективы неопределенные, и комитет по открытым рынкам ФРС внимательно следит за рисками, добавляется в сообщении.Для оценки необходимого курса денежно-кредитной политики ФРС продолжит отслеживать поступающие данные, в частности, статистику по рынку труда и инфляции, а также финансовые и международные события.
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фрс, ключевая ставка фрс сша, сша
Экономика, ФРС, ключевая ставка ФРС США, США
22:03 07.11.2024 (обновлено: 22:25 07.11.2024)
 
ФРС понизила базовую процентную ставку до 4,5-4,75% годовых

ФРС США ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 4,5-4,75% годовых

© flickr.com/DonkeyHoteyЗдание ФРС США в Вашингтоне
Здание ФРС США в Вашингтоне
© flickr.com/DonkeyHotey
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре центробанк впервые с 2020 года понизил ставку – сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%.
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"Практически не изменилась". ФРС выпустила доклад об экономике США
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Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность в США продолжает расти уверенными темпами, отмечается в релизе. С начала года ситуация на рынке труда в целом ухудшилась, уровень безработицы повысился, но остается низким. Инфляция продвинулась к целевому уровню ФРС в 2%, но остается несколько завышенной.
Регулятор стремится к достижению максимальной занятости, а также к инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Экономические перспективы неопределенные, и комитет по открытым рынкам ФРС внимательно следит за рисками, добавляется в сообщении.
Для оценки необходимого курса денежно-кредитной политики ФРС продолжит отслеживать поступающие данные, в частности, статистику по рынку труда и инфляции, а также финансовые и международные события.
 
ЭкономикаФРСключевая ставка ФРС СШАСША
 
 
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