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ФРС понизила базовую процентную ставку до 4,5-4,75% годовых

ФРС понизила базовую процентную ставку до 4,5-4,75% годовых - 07.11.2024, ПРАЙМ

ФРС понизила базовую процентную ставку до 4,5-4,75% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых, следует | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T22:03+0300

2024-11-07T22:03+0300

2024-11-07T22:25+0300

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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре центробанк впервые с 2020 года понизил ставку – сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%.Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность в США продолжает расти уверенными темпами, отмечается в релизе. С начала года ситуация на рынке труда в целом ухудшилась, уровень безработицы повысился, но остается низким. Инфляция продвинулась к целевому уровню ФРС в 2%, но остается несколько завышенной.Регулятор стремится к достижению максимальной занятости, а также к инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Экономические перспективы неопределенные, и комитет по открытым рынкам ФРС внимательно следит за рисками, добавляется в сообщении.Для оценки необходимого курса денежно-кредитной политики ФРС продолжит отслеживать поступающие данные, в частности, статистику по рынку труда и инфляции, а также финансовые и международные события.

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