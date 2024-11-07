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Глава ФРС заявил, что откажется уйти, если Трамп решит его уволить - 07.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241107/frs-852680754.html
Глава ФРС заявил, что откажется уйти, если Трамп решит его уволить
Глава ФРС заявил, что откажется уйти, если Трамп решит его уволить - 07.11.2024, ПРАЙМ
Глава ФРС заявил, что откажется уйти, если Трамп решит его уволить
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что откажется уйти в отставку, если избранный президент Дональд Трамп решит его уволит. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T23:06+0300
2024-11-07T23:23+0300
экономика
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что откажется уйти в отставку, если избранный президент Дональд Трамп решит его уволит."Нет... не разрешено законом", - заявил Пауэлл журналистам в ответ на вопрос, уйдет ли он с поста, если Трамп решит его уволить, и будет ли легальным его увольнение.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в штабе избранного президента сообщил, что Трамп может позволить Пауэллу доработать до конца своего срока, который истекает в мае 2026 года.Источник предупредил, что Трамп всегда может передумать, однако его нынешнее мнение и мнение его экономической команды заключается в том, что Пауэлл должен остаться на посту главы ФРС, продолжающей политику снижения процентных ставок.Трамп назначил Пауэлла, бывшего руководителя частного инвестиционного фонда, на высший пост ФРС в 2018 году. Президент Джо Байден переназначил его на второй четырехлетний срок.Трамп и Пауэлл несколько раз конфликтовали во время его первого срока, и президент неоднократно угрожал уволить его с должности.
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дональд трамп, фрс, сша
Экономика, Дональд Трамп, ФРС, США
23:06 07.11.2024 (обновлено: 23:23 07.11.2024)
 
Глава ФРС заявил, что откажется уйти, если Трамп решит его уволить

Глава ФРС Пауэлл заявил, что откажется уйти, если новый президент Трамп решит его уволить

© Фото : Federal ReserveПредседатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл
Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© Фото : Federal Reserve
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что откажется уйти в отставку, если избранный президент Дональд Трамп решит его уволит.
"Нет... не разрешено законом", - заявил Пауэлл журналистам в ответ на вопрос, уйдет ли он с поста, если Трамп решит его уволить, и будет ли легальным его увольнение.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в штабе избранного президента сообщил, что Трамп может позволить Пауэллу доработать до конца своего срока, который истекает в мае 2026 года.
Источник предупредил, что Трамп всегда может передумать, однако его нынешнее мнение и мнение его экономической команды заключается в том, что Пауэлл должен остаться на посту главы ФРС, продолжающей политику снижения процентных ставок.
Американский флаг, Вашингтон, США
"Практически не изменилась". ФРС выпустила доклад об экономике США
23 октября, 21:53
Трамп назначил Пауэлла, бывшего руководителя частного инвестиционного фонда, на высший пост ФРС в 2018 году. Президент Джо Байден переназначил его на второй четырехлетний срок.
Трамп и Пауэлл несколько раз конфликтовали во время его первого срока, и президент неоднократно угрожал уволить его с должности.
 
ЭкономикаДональд ТрампФРССША
 
 
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