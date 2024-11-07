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Глава ФРС заявил, что откажется уйти, если Трамп решит его уволить
Глава ФРС заявил, что откажется уйти, если Трамп решит его уволить - 07.11.2024, ПРАЙМ
Глава ФРС заявил, что откажется уйти, если Трамп решит его уволить
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что откажется уйти в отставку, если избранный президент Дональд Трамп решит его уволит. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T23:06+0300
2024-11-07T23:06+0300
2024-11-07T23:23+0300
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что откажется уйти в отставку, если избранный президент Дональд Трамп решит его уволит."Нет... не разрешено законом", - заявил Пауэлл журналистам в ответ на вопрос, уйдет ли он с поста, если Трамп решит его уволить, и будет ли легальным его увольнение.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в штабе избранного президента сообщил, что Трамп может позволить Пауэллу доработать до конца своего срока, который истекает в мае 2026 года.Источник предупредил, что Трамп всегда может передумать, однако его нынешнее мнение и мнение его экономической команды заключается в том, что Пауэлл должен остаться на посту главы ФРС, продолжающей политику снижения процентных ставок.Трамп назначил Пауэлла, бывшего руководителя частного инвестиционного фонда, на высший пост ФРС в 2018 году. Президент Джо Байден переназначил его на второй четырехлетний срок.Трамп и Пауэлл несколько раз конфликтовали во время его первого срока, и президент неоднократно угрожал уволить его с должности.
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дональд трамп, фрс, сша
Экономика, Дональд Трамп, ФРС, США
Глава ФРС заявил, что откажется уйти, если Трамп решит его уволить
Глава ФРС Пауэлл заявил, что откажется уйти, если новый президент Трамп решит его уволить
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что откажется уйти в отставку, если избранный президент Дональд Трамп решит его уволит.
"Нет... не разрешено законом", - заявил Пауэлл журналистам в ответ на вопрос, уйдет ли он с поста, если Трамп решит его уволить, и будет ли легальным его увольнение.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в штабе избранного президента сообщил, что Трамп может позволить Пауэллу доработать до конца своего срока, который истекает в мае 2026 года.
Источник предупредил, что Трамп всегда может передумать, однако его нынешнее мнение и мнение его экономической команды заключается в том, что Пауэлл должен остаться на посту главы ФРС, продолжающей политику снижения процентных ставок.
"Практически не изменилась". ФРС выпустила доклад об экономике США
Трамп назначил Пауэлла, бывшего руководителя частного инвестиционного фонда, на высший пост ФРС в 2018 году. Президент Джо Байден переназначил его на второй четырехлетний срок.
Трамп и Пауэлл несколько раз конфликтовали во время его первого срока, и президент неоднократно угрожал уволить его с должности.