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Глава ФРС заявил, что откажется уйти, если Трамп решит его уволить

Глава ФРС заявил, что откажется уйти, если Трамп решит его уволить - 07.11.2024, ПРАЙМ

Глава ФРС заявил, что откажется уйти, если Трамп решит его уволить

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что откажется уйти в отставку, если избранный президент Дональд Трамп решит его уволит. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T23:06+0300

2024-11-07T23:06+0300

2024-11-07T23:23+0300

экономика

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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что откажется уйти в отставку, если избранный президент Дональд Трамп решит его уволит."Нет... не разрешено законом", - заявил Пауэлл журналистам в ответ на вопрос, уйдет ли он с поста, если Трамп решит его уволить, и будет ли легальным его увольнение.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в штабе избранного президента сообщил, что Трамп может позволить Пауэллу доработать до конца своего срока, который истекает в мае 2026 года.Источник предупредил, что Трамп всегда может передумать, однако его нынешнее мнение и мнение его экономической команды заключается в том, что Пауэлл должен остаться на посту главы ФРС, продолжающей политику снижения процентных ставок.Трамп назначил Пауэлла, бывшего руководителя частного инвестиционного фонда, на высший пост ФРС в 2018 году. Президент Джо Байден переназначил его на второй четырехлетний срок.Трамп и Пауэлл несколько раз конфликтовали во время его первого срока, и президент неоднократно угрожал уволить его с должности.

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дональд трамп, фрс, сша