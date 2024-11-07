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Глава ФРС оценил влияние геополитических рисков на экономику США

Глава ФРС оценил влияние геополитических рисков на экономику США - 07.11.2024, ПРАЙМ

Глава ФРС оценил влияние геополитических рисков на экономику США

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что растущие геополитические риски не имели особого влияния на устойчивость американской... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T23:50+0300

2024-11-07T23:50+0300

2024-11-07T23:50+0300

экономика

сша

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что растущие геополитические риски не имели особого влияния на устойчивость американской экономики в последнее время и он не ожидает их существенного влияния как минимум в ближайший год. "Очевидно, что геополитические риски во всем мире возросли, и так же очевидно, что они оказали относительно незначительное влияние на экономику США. Это может измениться из-за цены на нефть или иным образом, но люди говорят об этом, как вы знаете, как о том, что всегда маячит на горизонте, но в конечном счете, если вы посмотрите на экономику США, ее показатели были очень хорошими, и это то, что мы слышим от бизнес-сообщества и ожидаем, что это продолжится, как считают люди, в следующем году", - Пауэлл заявил журналистам. Последние данные ФРС свидетельствуют, что экономическая активность в США продолжает расти уверенными темпами. Вместе с тем с начала года ситуация на рынке труда в целом ухудшилась, уровень безработицы повысился, но остается низким. Инфляция продвинулась к целевому уровню ФРС в 2%, но остается несколько завышенной.

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