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Песков высказался о перспективах транзита газа через Украину - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Песков высказался о перспективах транзита газа через Украину
Песков высказался о перспективах транзита газа через Украину - 07.11.2024, ПРАЙМ
Песков высказался о перспективах транзита газа через Украину
Вопрос дальнейших поставок газа в Европу по транзиту через Украину после Нового года зависит от того, есть ли покупатели, продавец есть, заявил пресс-секретарь... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T18:47+0300
2024-11-07T18:47+0300
энергетика
газ
украина
транзит газа через украину
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Вопрос дальнейших поставок газа в Европу по транзиту через Украину после Нового года зависит от того, есть ли покупатели, продавец есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой. "Там все будет зависеть от того, есть ли покупатели. Продавец есть. Но вы помните, президент уже говорил о том, что есть определенный цикл для покупки газа. И для того, чтобы начать газ покупать в день "X", в предшествующий этому дню "X" день "Y" нужно забронировать необходимое количество. Я не знаю деталей, это корпоративный вопрос - были ли забронированы необходимые количества, но мы знаем позицию Украины, которая отказалась продлевать договор о прокачке. Что будет дальше посмотрим", - сказал Песков журналистам. Ранее президент России Путин сообщал, что РФ продолжает поставлять газ в Европу через территорию Украины, однако контракт заканчивается в декабре.
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газ, украина, транзит газа через украину
Энергетика, Газ, УКРАИНА, транзит газа через Украину
18:47 07.11.2024
 
Песков высказался о перспективах транзита газа через Украину

Песков: вопрос дальнейшего транзита газа через Украину зависит от покупателей

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Вопрос дальнейших поставок газа в Европу по транзиту через Украину после Нового года зависит от того, есть ли покупатели, продавец есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой.
"Там все будет зависеть от того, есть ли покупатели. Продавец есть. Но вы помните, президент уже говорил о том, что есть определенный цикл для покупки газа. И для того, чтобы начать газ покупать в день "X", в предшествующий этому дню "X" день "Y" нужно забронировать необходимое количество. Я не знаю деталей, это корпоративный вопрос - были ли забронированы необходимые количества, но мы знаем позицию Украины, которая отказалась продлевать договор о прокачке. Что будет дальше посмотрим", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент России Путин сообщал, что РФ продолжает поставлять газ в Европу через территорию Украины, однако контракт заканчивается в декабре.
 
ЭнергетикаГазУКРАИНАтранзит газа через Украину
 
 
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