https://1prime.ru/20241107/gaz-852672347.html
Песков высказался о перспективах транзита газа через Украину
Песков высказался о перспективах транзита газа через Украину - 07.11.2024, ПРАЙМ
Песков высказался о перспективах транзита газа через Украину
Вопрос дальнейших поставок газа в Европу по транзиту через Украину после Нового года зависит от того, есть ли покупатели, продавец есть, заявил пресс-секретарь... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T18:47+0300
2024-11-07T18:47+0300
2024-11-07T18:47+0300
энергетика
газ
украина
транзит газа через украину
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Вопрос дальнейших поставок газа в Европу по транзиту через Украину после Нового года зависит от того, есть ли покупатели, продавец есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой. "Там все будет зависеть от того, есть ли покупатели. Продавец есть. Но вы помните, президент уже говорил о том, что есть определенный цикл для покупки газа. И для того, чтобы начать газ покупать в день "X", в предшествующий этому дню "X" день "Y" нужно забронировать необходимое количество. Я не знаю деталей, это корпоративный вопрос - были ли забронированы необходимые количества, но мы знаем позицию Украины, которая отказалась продлевать договор о прокачке. Что будет дальше посмотрим", - сказал Песков журналистам. Ранее президент России Путин сообщал, что РФ продолжает поставлять газ в Европу через территорию Украины, однако контракт заканчивается в декабре.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_61577d6104dabce1dc27d5a01c88fbef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, украина, транзит газа через украину
Энергетика, Газ, УКРАИНА, транзит газа через Украину
Песков высказался о перспективах транзита газа через Украину
Песков: вопрос дальнейшего транзита газа через Украину зависит от покупателей
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Вопрос дальнейших поставок газа в Европу по транзиту через Украину после Нового года зависит от того, есть ли покупатели, продавец есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой.
"Там все будет зависеть от того, есть ли покупатели. Продавец есть. Но вы помните, президент уже говорил о том, что есть определенный цикл для покупки газа. И для того, чтобы начать газ покупать в день "X", в предшествующий этому дню "X" день "Y" нужно забронировать необходимое количество. Я не знаю деталей, это корпоративный вопрос - были ли забронированы необходимые количества, но мы знаем позицию Украины, которая отказалась продлевать договор о прокачке. Что будет дальше посмотрим", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент России Путин сообщал, что РФ продолжает поставлять газ в Европу через территорию Украины, однако контракт заканчивается в декабре.