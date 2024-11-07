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У российских дилеров появился обновленный кроссовер Geely Okavango
У российских дилеров появился обновленный кроссовер Geely Okavango - 07.11.2024, ПРАЙМ
У российских дилеров появился обновленный кроссовер Geely Okavango
Российские дилеры обзавелись обновленным кроссовером Geely Okavango, новинка уже появилась в центрах АГ "Авилон". Об этом Автостату рассказали в самой компании. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T12:14+0300
2024-11-07T12:14+0300
2024-11-07T12:15+0300
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российские дилеры обзавелись обновленным кроссовером Geely Okavango, новинка уже появилась в центрах АГ "Авилон". Об этом Автостату рассказали в самой компании.Так, российский рынок предлагает автомобиль в двух вариантах - Luxury и Flagship. Цена стартует от 3 528 990 рублей. Отмечается, что, в условиях российской зимы, очень важна такая функция машины, как электрообогрев всей поверхности лобового стекла.Кроссовер версии Flagship наделен множеством современных систем безопасности, как, например, комплекс контроля полосы движения, состоящий из двух систем. Более того, машина оснащена системами удержания автомобиля в полосе движения (LKA) и экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA).Более того, по данным экспертов, кроссовер оснащен системой автоматического экстренного торможения (AEB), которая призвана предупреждать водителя о риске фронтального столкновения.
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россия, авторынок рф, geely
РОССИЯ, авторынок РФ, Geely
У российских дилеров появился обновленный кроссовер Geely Okavango
Обновленный кроссовер Geely Okavango появился у российских дилеров
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ.
Российские дилеры обзавелись обновленным кроссовером Geely Okavango, новинка уже появилась в центрах АГ "Авилон". Об этом Автостату рассказали
в самой компании.
Так, российский рынок предлагает автомобиль в двух вариантах - Luxury и Flagship. Цена стартует от 3 528 990 рублей. Отмечается, что, в условиях российской зимы, очень важна такая функция машины, как электрообогрев всей поверхности лобового стекла.
Кроссовер версии Flagship наделен множеством современных систем безопасности, как, например, комплекс контроля полосы движения, состоящий из двух систем. Более того, машина оснащена системами удержания автомобиля в полосе движения (LKA) и экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA).
Более того, по данным экспертов, кроссовер оснащен системой автоматического экстренного торможения (AEB), которая призвана предупреждать водителя о риске фронтального столкновения.
Geely представила новый внедорожник с современным и технологичным дизайном