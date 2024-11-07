Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У российских дилеров появился обновленный кроссовер Geely Okavango - 07.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241107/geely-852661953.html
У российских дилеров появился обновленный кроссовер Geely Okavango
У российских дилеров появился обновленный кроссовер Geely Okavango - 07.11.2024, ПРАЙМ
У российских дилеров появился обновленный кроссовер Geely Okavango
Российские дилеры обзавелись обновленным кроссовером Geely Okavango, новинка уже появилась в центрах АГ "Авилон". Об этом Автостату рассказали в самой компании. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T12:14+0300
2024-11-07T12:15+0300
россия
авторынок рф
geely
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852661757_0:20:1440:830_1920x0_80_0_0_33ed8893e3c9e59c79d54c05c7dc3f7b.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российские дилеры обзавелись обновленным кроссовером Geely Okavango, новинка уже появилась в центрах АГ "Авилон". Об этом Автостату рассказали в самой компании.Так, российский рынок предлагает автомобиль в двух вариантах - Luxury и Flagship. Цена стартует от 3 528 990 рублей. Отмечается, что, в условиях российской зимы, очень важна такая функция машины, как электрообогрев всей поверхности лобового стекла.Кроссовер версии Flagship наделен множеством современных систем безопасности, как, например, комплекс контроля полосы движения, состоящий из двух систем. Более того, машина оснащена системами удержания автомобиля в полосе движения (LKA) и экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA).Более того, по данным экспертов, кроссовер оснащен системой автоматического экстренного торможения (AEB), которая призвана предупреждать водителя о риске фронтального столкновения.
https://1prime.ru/20241103/geely-852577386.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852661757_154:0:1287:850_1920x0_80_0_0_50b7fef450cd705e7b6c8b9f1c778585.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авторынок рф, geely
РОССИЯ, авторынок РФ, Geely
12:14 07.11.2024 (обновлено: 12:15 07.11.2024)
 
У российских дилеров появился обновленный кроссовер Geely Okavango

Обновленный кроссовер Geely Okavango появился у российских дилеров

© Фото : GeelyАвтомобиль Geely Okavango
Автомобиль Geely Okavango - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© Фото : Geely
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российские дилеры обзавелись обновленным кроссовером Geely Okavango, новинка уже появилась в центрах АГ "Авилон". Об этом Автостату рассказали в самой компании.
Так, российский рынок предлагает автомобиль в двух вариантах - Luxury и Flagship. Цена стартует от 3 528 990 рублей. Отмечается, что, в условиях российской зимы, очень важна такая функция машины, как электрообогрев всей поверхности лобового стекла.
Кроссовер версии Flagship наделен множеством современных систем безопасности, как, например, комплекс контроля полосы движения, состоящий из двух систем. Более того, машина оснащена системами удержания автомобиля в полосе движения (LKA) и экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA).
Более того, по данным экспертов, кроссовер оснащен системой автоматического экстренного торможения (AEB), которая призвана предупреждать водителя о риске фронтального столкновения.
Логотип Geely - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
Geely представила новый внедорожник с современным и технологичным дизайном
3 ноября, 15:02
 
РОССИЯавторынок РФGeely
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала