https://1prime.ru/20241107/germaniya-852672451.html

Песков отметил тяжелое положение экономики Германии

Песков отметил тяжелое положение экономики Германии - 07.11.2024, ПРАЙМ

Песков отметил тяжелое положение экономики Германии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает, что распад правящей коалиции в ФРГ напрямую связан с отказом от российских энергоресурсов,... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T18:49+0300

2024-11-07T18:49+0300

2024-11-07T19:10+0300

экономика

германия

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg

СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает, что распад правящей коалиции в ФРГ напрямую связан с отказом от российских энергоресурсов, но экономика Германии в тяжелом положении."Я не думаю, что есть прямое влияние на это, однако что касается косвенного - Германия, разумеется, находится в очень тяжелом экономическом положении. Ведущие немецкие компании лишаются своей конкурентноспособности... Потому что у них больше нет доступных, дешевых энергоресурсов. Они лишены возможности приобрести их из-за политической позиции их правительства", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, может ли он прокомментировать распад правящей коалиции Германии, который связывают с отказом от закупки энергоресурсов в России.Ранее депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт заявил РИА Новости, что к развалу коалиции в ФРГ привели Украина, дилетантизм и зеленая повестка.В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер освободил Линднера от должности.Линднер, в свою очередь, обвинял Шольца в "неамбициозности" и в том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, чтобы выборы прошли в январе.

https://1prime.ru/20241107/minfin-852671877.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, дмитрий песков