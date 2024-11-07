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Песков отметил тяжелое положение экономики Германии - 07.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Песков отметил тяжелое положение экономики Германии
Песков отметил тяжелое положение экономики Германии - 07.11.2024, ПРАЙМ
Песков отметил тяжелое положение экономики Германии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает, что распад правящей коалиции в ФРГ напрямую связан с отказом от российских энергоресурсов,... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T18:49+0300
2024-11-07T19:10+0300
экономика
германия
дмитрий песков
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает, что распад правящей коалиции в ФРГ напрямую связан с отказом от российских энергоресурсов, но экономика Германии в тяжелом положении."Я не думаю, что есть прямое влияние на это, однако что касается косвенного - Германия, разумеется, находится в очень тяжелом экономическом положении. Ведущие немецкие компании лишаются своей конкурентноспособности... Потому что у них больше нет доступных, дешевых энергоресурсов. Они лишены возможности приобрести их из-за политической позиции их правительства", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, может ли он прокомментировать распад правящей коалиции Германии, который связывают с отказом от закупки энергоресурсов в России.Ранее депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт заявил РИА Новости, что к развалу коалиции в ФРГ привели Украина, дилетантизм и зеленая повестка.В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер освободил Линднера от должности.Линднер, в свою очередь, обвинял Шольца в "неамбициозности" и в том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, чтобы выборы прошли в январе.
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германия, дмитрий песков
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Дмитрий Песков
18:49 07.11.2024 (обновлено: 19:10 07.11.2024)
 
Песков отметил тяжелое положение экономики Германии

Песков считает, что экономика Германии находится в тяжелом положении

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает, что распад правящей коалиции в ФРГ напрямую связан с отказом от российских энергоресурсов, но экономика Германии в тяжелом положении.
"Я не думаю, что есть прямое влияние на это, однако что касается косвенного - Германия, разумеется, находится в очень тяжелом экономическом положении. Ведущие немецкие компании лишаются своей конкурентноспособности... Потому что у них больше нет доступных, дешевых энергоресурсов. Они лишены возможности приобрести их из-за политической позиции их правительства", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, может ли он прокомментировать распад правящей коалиции Германии, который связывают с отказом от закупки энергоресурсов в России.
Ранее депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт заявил РИА Новости, что к развалу коалиции в ФРГ привели Украина, дилетантизм и зеленая повестка.
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Президент Германии сменил главу Минфина
18:05
В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер освободил Линднера от должности.
Линднер, в свою очередь, обвинял Шольца в "неамбициозности" и в том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, чтобы выборы прошли в январе.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯДмитрий Песков
 
 
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