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Globaltrans выкупил у держателей ГДР в депозитариях России 14% капитала

Globaltrans выкупил у держателей ГДР в депозитариях России 14% капитала - 07.11.2024, ПРАЙМ

Globaltrans выкупил у держателей ГДР в депозитариях России 14% капитала

Один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans выкупил у держателей глобальных депозитарных расписок (ГДР), учитываемых в российских... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T10:06+0300

2024-11-07T10:06+0300

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans выкупил у держателей глобальных депозитарных расписок (ГДР), учитываемых в российских депозитариях, около 14% акционерного капитала компании на сумму около 12,9 миллиарда рублей, приобретя более 97% от общего числа соответствующих критериям выкупа бумаг, за исключением находящихся на счетах типа "С", сообщила компания.Globaltrans в середине сентября сообщил, что совет директоров компании принял решение о выходе на международную биржу Астаны (AIX) и делистинге с Лондонской (LSE), Московской биржи и "СПБ биржи". У держателей ГДР, учитываемых в российских депозитариях, компания выкупала их по цене 520 рублей за бумагу."Globaltrans Investment PLC объявляет, что ее дочерняя структура, общество с ограниченной ответственностью "ГТИ Финанс", 6 ноября 2024 года завершила запущенное 8 октября 2024 года тендерное предложение о выкупе глобальных депозитарных расписок компании, которые учитываются через НРД или "СПБ Банк" … В ходе тендерного предложения инвесторы подали заявки на продажу 24 745 976 ГДР, соответствующих критериям выкупа, что соответствует около 14% акционерного капитала компании", - говорится в сообщении.Все заявки инвесторов, пишет оператор, были удовлетворены в полном объеме."Таким образом, покупатель приобрел более 97% от общего числа ГДР, соответствующих критериям выкупа, за исключением ГДР, находящихся, по данным компании, на счетах типа "С" в НРД", - сообщает Globaltrans и отмечает, что уровень участия инвесторов в рамках тендерного предложения, по имеющейся у компании информации, является одним из самых высоких среди аналогичных сделок на российском рынке акционерного капитала."Общая сумма средств, направленная на приобретение ГДР в рамках тендерного предложения, составила около 12,9 миллиарда рублей. По итогам тендерного предложения объем не предъявленных к выкупу ГДР в периметре НРД и "СПБ Банка", за исключением ГДР, находящихся на счетах типа "С", составил, по данным компании, приблизительно 0,4% акционерного капитала компании", - добавляется в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

globaltrans, биржевые торги, гдр