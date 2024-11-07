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США вдвое ускорили наращивание госдолга - 07.11.2024, ПРАЙМ
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США вдвое ускорили наращивание госдолга
США вдвое ускорили наращивание госдолга - 07.11.2024, ПРАЙМ
США вдвое ускорили наращивание госдолга
Соединенные Штаты начали накапливать государственный долг в два раза быстрее, чем раньше, а сам госдолг уже приближается к 36 триллионам долларов. Об этом... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T08:31+0300
2024-11-07T08:32+0300
сша
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты начали накапливать государственный долг в два раза быстрее, чем раньше, а сам госдолг уже приближается к 36 триллионам долларов. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные американского Министерства финансов.Так, на конец января 2022 года государственная задолженность США составляла около 30 триллионов долларов. Еще пара триллионов была накоплена уже через восемь месяцев, а рекордными стали темпы наращивания 33 и 34 триллионов долларов (по три месяца).На текущий момент темпы роста госдолга ускорились, и 36-ой триллион растет уже по 0,025 процента каждый день. Таким образом, каждый день задолженность растет на 8,7 миллиарда.Отмечается, что одной из основных причин накопления государственной задолженности является хроническая нехватка американского бюджета. Последний раз продолжительный профицит был почти век назад - с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз.
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сша, госдолг
США, госдолг
08:31 07.11.2024 (обновлено: 08:32 07.11.2024)
 
США вдвое ускорили наращивание госдолга

Минфин США: госдолг страны близится к 36 триллионам долларов

© AFP / Brendan SmialowskiЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© AFP / Brendan Smialowski
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты начали накапливать государственный долг в два раза быстрее, чем раньше, а сам госдолг уже приближается к 36 триллионам долларов. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные американского Министерства финансов.
Так, на конец января 2022 года государственная задолженность США составляла около 30 триллионов долларов. Еще пара триллионов была накоплена уже через восемь месяцев, а рекордными стали темпы наращивания 33 и 34 триллионов долларов (по три месяца).
На текущий момент темпы роста госдолга ускорились, и 36-ой триллион растет уже по 0,025 процента каждый день. Таким образом, каждый день задолженность растет на 8,7 миллиарда.
Отмечается, что одной из основных причин накопления государственной задолженности является хроническая нехватка американского бюджета. Последний раз продолжительный профицит был почти век назад - с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз.
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