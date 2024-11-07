Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин высказался за развитие Россией суверенного искусственного интеллекта - 07.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241107/ii-852676459.html
Путин высказался за развитие Россией суверенного искусственного интеллекта
Путин высказался за развитие Россией суверенного искусственного интеллекта - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин высказался за развитие Россией суверенного искусственного интеллекта
Платформы, использующие искусственный интеллект, сейчас в основном имеют зарубежное происхождение, России нужно это понимать и развивать свой, суверенный ИИ,... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T21:35+0300
2024-11-07T21:35+0300
ии
владимир путин
валдайский форум
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/17/834371747_0:0:2699:1518_1920x0_80_0_0_946a489b3898a78f7c418245199d7bca.jpg
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Платформы, использующие искусственный интеллект, сейчас в основном имеют зарубежное происхождение, России нужно это понимать и развивать свой, суверенный ИИ, заявил президент РФ Владимир Путин. "В условиях конкурентной борьбы, а она неизбежна, неизбежно и развитие искусственного интеллекта. И здесь мы, конечно, можем быть в числе лидеров, имея в виду определенные преимущества, которые у нас есть. Что касается суверенитета, важнейшая составляющая, конечно, эти платформы, они чаще всего формируются за рубежом, а они формируют мировоззрение. Это совершенно верно. И здесь мы должны понимать это и развивать свой, суверенный искусственный интеллект", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Он добавил, что, безусловно, "нужно пользоваться всем, что есть, но нужно развивать и свои направления". "Сбер", "Яндекс" активно над этим работают и в целом работают весьма успешно. Мы, безусловно, будем это все делать, это вне всяких сомнений. Особенно там, где он уже сам себя воспроизводит. Это очень интересно и очень перспективно. Но здесь есть и свои угрозы, конечно. Мы должны видеть, понимать эти угрозы и соответствующим образом выстраивать свою работу. Но, как я уже сказал, это одно из важнейших направлений нашей совместной деятельности", - добавил президент. Глава государства отметил, что, говоря "нашей", он имеет в виду и государство, и специалистов в области ИИ, и все общество, "потому что здесь, конечно, возникает очень много морально-нравственных вопросов", на которые обязательно нужно обращать внимание. "Мы своевременно должны противопоставить свое мировоззрение, свою точку зрения на все процессы, которые и у нас в обществе происходят, и в мире. Вот этим вместе будем заниматься... Будем и дальше анализировать, что происходит. Действительно, искусственный интеллект в России должен обучаться на российских данных, чтобы отражать нашу культуру... И у нас есть такая возможность, точно, совершенно очевидно. Уверен, что у нас все получится, и... будет хорошей поддержкой в нашем развитии", - заключил президент.
https://1prime.ru/20241102/kontrol-852563023.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/17/834371747_0:0:2699:2024_1920x0_80_0_0_8952f94694e3f3aad686b01f7cdbe76e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ии, владимир путин, валдайский форум
ИИ, Владимир Путин, Валдайский форум
21:35 07.11.2024
 
Путин высказался за развитие Россией суверенного искусственного интеллекта

Путин: Россия должна развивать свой, суверенный искусственный интеллект

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Платформы, использующие искусственный интеллект, сейчас в основном имеют зарубежное происхождение, России нужно это понимать и развивать свой, суверенный ИИ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В условиях конкурентной борьбы, а она неизбежна, неизбежно и развитие искусственного интеллекта. И здесь мы, конечно, можем быть в числе лидеров, имея в виду определенные преимущества, которые у нас есть. Что касается суверенитета, важнейшая составляющая, конечно, эти платформы, они чаще всего формируются за рубежом, а они формируют мировоззрение. Это совершенно верно. И здесь мы должны понимать это и развивать свой, суверенный искусственный интеллект", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что, безусловно, "нужно пользоваться всем, что есть, но нужно развивать и свои направления". "Сбер", "Яндекс" активно над этим работают и в целом работают весьма успешно. Мы, безусловно, будем это все делать, это вне всяких сомнений. Особенно там, где он уже сам себя воспроизводит. Это очень интересно и очень перспективно. Но здесь есть и свои угрозы, конечно. Мы должны видеть, понимать эти угрозы и соответствующим образом выстраивать свою работу. Но, как я уже сказал, это одно из важнейших направлений нашей совместной деятельности", - добавил президент.
Искусственный интеллект
Григоренко ожидает большей роли ИИ в работе контрольно-надзорных органов
2 ноября, 15:16
Глава государства отметил, что, говоря "нашей", он имеет в виду и государство, и специалистов в области ИИ, и все общество, "потому что здесь, конечно, возникает очень много морально-нравственных вопросов", на которые обязательно нужно обращать внимание.
"Мы своевременно должны противопоставить свое мировоззрение, свою точку зрения на все процессы, которые и у нас в обществе происходят, и в мире. Вот этим вместе будем заниматься... Будем и дальше анализировать, что происходит. Действительно, искусственный интеллект в России должен обучаться на российских данных, чтобы отражать нашу культуру... И у нас есть такая возможность, точно, совершенно очевидно. Уверен, что у нас все получится, и... будет хорошей поддержкой в нашем развитии", - заключил президент.
 
ИИВладимир ПутинВалдайский форум
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала