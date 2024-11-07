https://1prime.ru/20241107/ii-852676459.html

Путин высказался за развитие Россией суверенного искусственного интеллекта

Путин высказался за развитие Россией суверенного искусственного интеллекта - 07.11.2024, ПРАЙМ

Путин высказался за развитие Россией суверенного искусственного интеллекта

Платформы, использующие искусственный интеллект, сейчас в основном имеют зарубежное происхождение, России нужно это понимать и развивать свой, суверенный ИИ,... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T21:35+0300

2024-11-07T21:35+0300

2024-11-07T21:35+0300

ии

владимир путин

валдайский форум

https://cdnn.1prime.ru/img/83437/17/834371747_0:0:2699:1518_1920x0_80_0_0_946a489b3898a78f7c418245199d7bca.jpg

СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Платформы, использующие искусственный интеллект, сейчас в основном имеют зарубежное происхождение, России нужно это понимать и развивать свой, суверенный ИИ, заявил президент РФ Владимир Путин. "В условиях конкурентной борьбы, а она неизбежна, неизбежно и развитие искусственного интеллекта. И здесь мы, конечно, можем быть в числе лидеров, имея в виду определенные преимущества, которые у нас есть. Что касается суверенитета, важнейшая составляющая, конечно, эти платформы, они чаще всего формируются за рубежом, а они формируют мировоззрение. Это совершенно верно. И здесь мы должны понимать это и развивать свой, суверенный искусственный интеллект", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Он добавил, что, безусловно, "нужно пользоваться всем, что есть, но нужно развивать и свои направления". "Сбер", "Яндекс" активно над этим работают и в целом работают весьма успешно. Мы, безусловно, будем это все делать, это вне всяких сомнений. Особенно там, где он уже сам себя воспроизводит. Это очень интересно и очень перспективно. Но здесь есть и свои угрозы, конечно. Мы должны видеть, понимать эти угрозы и соответствующим образом выстраивать свою работу. Но, как я уже сказал, это одно из важнейших направлений нашей совместной деятельности", - добавил президент. Глава государства отметил, что, говоря "нашей", он имеет в виду и государство, и специалистов в области ИИ, и все общество, "потому что здесь, конечно, возникает очень много морально-нравственных вопросов", на которые обязательно нужно обращать внимание. "Мы своевременно должны противопоставить свое мировоззрение, свою точку зрения на все процессы, которые и у нас в обществе происходят, и в мире. Вот этим вместе будем заниматься... Будем и дальше анализировать, что происходит. Действительно, искусственный интеллект в России должен обучаться на российских данных, чтобы отражать нашу культуру... И у нас есть такая возможность, точно, совершенно очевидно. Уверен, что у нас все получится, и... будет хорошей поддержкой в нашем развитии", - заключил президент.

https://1prime.ru/20241102/kontrol-852563023.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ии, владимир путин, валдайский форум