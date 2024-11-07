Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция без границ: почему ключевая ставка не спасает от роста цен - 07.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241107/inflyatsiya-852607104.html
Инфляция без границ: почему ключевая ставка не спасает от роста цен
Инфляция без границ: почему ключевая ставка не спасает от роста цен - 07.11.2024, ПРАЙМ
Инфляция без границ: почему ключевая ставка не спасает от роста цен
Инфляция, прежде всего, может меняться под воздействием как монетарных, так и немонетарных факторов. Банк России же способен повлиять только на монетарные, что... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T08:00+0300
2024-11-07T08:00+0300
мнения аналитиков
инфляция
инфляция в россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852607104.jpg?1730955603
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Инфляция, прежде всего, может меняться под воздействием как монетарных, так и немонетарных факторов. Банк России же способен повлиять только на монетарные, что он и делает при помощи ключевой ставки. Высокая ставка снижает бизнес-активность и таким образом понижает уровень инфляции. Чтобы действительно "подсушить" российскую экономику от излишней денежной массы, ставку в ближайшее время будут только повышать.Однако проблема заключается в том, что немонетарные факторы, такие как стоимость энергоресурсов или проблемы с поставками, остаются вне контроля ЦБ. Получается, что у регулятора довольно ограниченные возможности. Даже если он повысит ставку до рекордно высоких показателей, достижение целевого уровня инфляции в 4% может оказаться невозможным именно из-за этих немонетарных проблем.При этом, все же не стоит недооценивать эффективность высокой ставки. Все более возможной, на мой взгляд, кажется реальность, где ЦБ продолжит цикл повышения ставок. Поэтому прогнозы об увеличении до 23% уже в декабре становятся все более реальными.Но важно понимать, что сама по себе инфляция — это не всегда плохое явление. Умеренная инфляция около 5% даже благоприятно воздействует на экономический рост. Чтобы добиться такого уровня, необходимо сбалансированное воздействие регуляторов как на монетарные, так и на немонетарные факторы.Со стороны Центробанка сейчас есть понятный набор действий, направленный на обеспечение ликвидности. Параллельно можно отметить усилия, например, ФАС по предотвращению роста цен. Но важно обратить внимание на следующее: в данный момент складывается ситуация, когда депозиты и фонды денежного рынка становятся самой привлекательной формой размещения средств для населения. Конечно, они сдерживают потребление, но деньги со вкладов могут быть выведены очень быстро, что, в свою очередь, снова ускорит инфляцию.Для более комплексной борьбы с инфляцией важно стимулировать вложения граждан в фондовый рынок. Долгосрочные инвестиции, например, в акции, могли бы позитивно сказаться на снижении темпов роста инфляции. Для повышения привлекательности рынка ценных бумаг необходимо разработать комплекс мер, включая налоговые льготы, повышение финансовой грамотности населения, привлечение новых эмитентов и развитие биржевой инфраструктуры, но пока такого рода шагов не наблюдается.Автор - Юлия Хандошко, CEO европейского брокера Mind Money (ex. “Церих”)
https://1prime.ru/20241104/krizis-852564272.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Юлия Хандошко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848786837_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_eb2333666ece2ad470aef3a1227e7e59.jpg
Юлия Хандошко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848786837_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_eb2333666ece2ad470aef3a1227e7e59.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, инфляция, инфляция в россии
Мнения аналитиков, инфляция, инфляция в России
08:00 07.11.2024
 
Инфляция без границ: почему ключевая ставка не спасает от роста цен

Аналитик Хандошко: ЦБ не сможет с помощью ставки победить немонетарную инфляцию

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Юлия Хандошко
Юлия Хандошко
СЕО брокера Mind Money (ex “Церих”)
Все материалы
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Инфляция, прежде всего, может меняться под воздействием как монетарных, так и немонетарных факторов. Банк России же способен повлиять только на монетарные, что он и делает при помощи ключевой ставки. Высокая ставка снижает бизнес-активность и таким образом понижает уровень инфляции. Чтобы действительно "подсушить" российскую экономику от излишней денежной массы, ставку в ближайшее время будут только повышать.
Однако проблема заключается в том, что немонетарные факторы, такие как стоимость энергоресурсов или проблемы с поставками, остаются вне контроля ЦБ. Получается, что у регулятора довольно ограниченные возможности. Даже если он повысит ставку до рекордно высоких показателей, достижение целевого уровня инфляции в 4% может оказаться невозможным именно из-за этих немонетарных проблем.
При этом, все же не стоит недооценивать эффективность высокой ставки. Все более возможной, на мой взгляд, кажется реальность, где ЦБ продолжит цикл повышения ставок. Поэтому прогнозы об увеличении до 23% уже в декабре становятся все более реальными.
Но важно понимать, что сама по себе инфляция — это не всегда плохое явление. Умеренная инфляция около 5% даже благоприятно воздействует на экономический рост. Чтобы добиться такого уровня, необходимо сбалансированное воздействие регуляторов как на монетарные, так и на немонетарные факторы.
Гречневая крупа на столе - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
Готовьтесь к обесцениванию денег: вызовы 2025 года уже на пороге
4 ноября, 04:04
Со стороны Центробанка сейчас есть понятный набор действий, направленный на обеспечение ликвидности. Параллельно можно отметить усилия, например, ФАС по предотвращению роста цен. Но важно обратить внимание на следующее: в данный момент складывается ситуация, когда депозиты и фонды денежного рынка становятся самой привлекательной формой размещения средств для населения. Конечно, они сдерживают потребление, но деньги со вкладов могут быть выведены очень быстро, что, в свою очередь, снова ускорит инфляцию.
Для более комплексной борьбы с инфляцией важно стимулировать вложения граждан в фондовый рынок. Долгосрочные инвестиции, например, в акции, могли бы позитивно сказаться на снижении темпов роста инфляции. Для повышения привлекательности рынка ценных бумаг необходимо разработать комплекс мер, включая налоговые льготы, повышение финансовой грамотности населения, привлечение новых эмитентов и развитие биржевой инфраструктуры, но пока такого рода шагов не наблюдается.
Автор - Юлия Хандошко, CEO европейского брокера Mind Money (ex. “Церих”)

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковинфляцияинфляция в России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала