https://1prime.ru/20241107/inflyatsiya-852607104.html

Инфляция без границ: почему ключевая ставка не спасает от роста цен

Инфляция без границ: почему ключевая ставка не спасает от роста цен - 07.11.2024, ПРАЙМ

Инфляция без границ: почему ключевая ставка не спасает от роста цен

Инфляция, прежде всего, может меняться под воздействием как монетарных, так и немонетарных факторов. Банк России же способен повлиять только на монетарные, что... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T08:00+0300

2024-11-07T08:00+0300

2024-11-07T08:00+0300

мнения аналитиков

инфляция

инфляция в россии

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Инфляция, прежде всего, может меняться под воздействием как монетарных, так и немонетарных факторов. Банк России же способен повлиять только на монетарные, что он и делает при помощи ключевой ставки. Высокая ставка снижает бизнес-активность и таким образом понижает уровень инфляции. Чтобы действительно "подсушить" российскую экономику от излишней денежной массы, ставку в ближайшее время будут только повышать.Однако проблема заключается в том, что немонетарные факторы, такие как стоимость энергоресурсов или проблемы с поставками, остаются вне контроля ЦБ. Получается, что у регулятора довольно ограниченные возможности. Даже если он повысит ставку до рекордно высоких показателей, достижение целевого уровня инфляции в 4% может оказаться невозможным именно из-за этих немонетарных проблем.При этом, все же не стоит недооценивать эффективность высокой ставки. Все более возможной, на мой взгляд, кажется реальность, где ЦБ продолжит цикл повышения ставок. Поэтому прогнозы об увеличении до 23% уже в декабре становятся все более реальными.Но важно понимать, что сама по себе инфляция — это не всегда плохое явление. Умеренная инфляция около 5% даже благоприятно воздействует на экономический рост. Чтобы добиться такого уровня, необходимо сбалансированное воздействие регуляторов как на монетарные, так и на немонетарные факторы.Со стороны Центробанка сейчас есть понятный набор действий, направленный на обеспечение ликвидности. Параллельно можно отметить усилия, например, ФАС по предотвращению роста цен. Но важно обратить внимание на следующее: в данный момент складывается ситуация, когда депозиты и фонды денежного рынка становятся самой привлекательной формой размещения средств для населения. Конечно, они сдерживают потребление, но деньги со вкладов могут быть выведены очень быстро, что, в свою очередь, снова ускорит инфляцию.Для более комплексной борьбы с инфляцией важно стимулировать вложения граждан в фондовый рынок. Долгосрочные инвестиции, например, в акции, могли бы позитивно сказаться на снижении темпов роста инфляции. Для повышения привлекательности рынка ценных бумаг необходимо разработать комплекс мер, включая налоговые льготы, повышение финансовой грамотности населения, привлечение новых эмитентов и развитие биржевой инфраструктуры, но пока такого рода шагов не наблюдается.Автор - Юлия Хандошко, CEO европейского брокера Mind Money (ex. “Церих”)

https://1prime.ru/20241104/krizis-852564272.html

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2024

Юлия Хандошко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848786837_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_eb2333666ece2ad470aef3a1227e7e59.jpg

Юлия Хандошко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848786837_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_eb2333666ece2ad470aef3a1227e7e59.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Юлия Хандошко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848786837_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_eb2333666ece2ad470aef3a1227e7e59.jpg

мнения аналитиков, инфляция, инфляция в россии