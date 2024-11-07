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Канатные дороги в России начали переход на отечественное ПО

Канатные дороги в России начали переход на отечественное ПО - 07.11.2024, ПРАЙМ

Канатные дороги в России начали переход на отечественное ПО

Курорты начали переводить канатные подъемники на российское ПО, это исключает риски сбоев и простоя оборудования. Переход на отечественное ПО в подобных... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T10:00+0300

2024-11-07T10:00+0300

2024-11-07T10:00+0300

горнолыжный курорт

по

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МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Курорты начали переводить канатные подъемники на российское ПО, это исключает риски сбоев и простоя оборудования. Переход на отечественное ПО в подобных механизмах в сфере туризма, как и в других отраслях экономики - еще и залог технологического суверенитета страны.Российская IT-отрасль успешно развивается, с 2019 по 2023 годы объем реализации продуктов собственной разработки увеличился в 2,5 раза и составил 3,1 трлн рублей. Вклад этой сферы экономики в ВВП достиг 2%. Отечественные разработки в IT-сфере все активнее используются и в сфере туризма.Канатные дороги переходят на российское ПОТак, в начале ноября на курорте "Роза Хутор" начались работы отечественной компании РУСЛЕТ по установке отечественного ПО на канатных дорогах "Олимпия" и "Заповедный лес", самых востребованных подъемниках курорта. Эти дороги - производства австрийской компании Doppelmayr. Замена программного обеспечения поможет избежать рисков при управлении подъемниками, когда импортное ПО может отключиться в любой момент. Уже в начале декабря курорт приступит к эксплуатации этих подъемников.Решение о переводе горнолыжных подъемников на отечественное ПО, чтобы избежать рисков выхода из строя европейского программного обеспечения, курорт "Роза Хутор" принял после первого успешного опыта: в начале 2024 года РУСЛЕТ поставил первое отечественное ПО на подъемник "Тироль"."Были произведены все необходимые тесты и испытания, и канатная дорога допущена к работе с пассажирами в полном соответствии с требованиями действующих федеральных норм и правил, - рассказал Сергей Чернов, заместитель генерального директора по эксплуатации ГЛК горного курорта "Роза Хутор".В итоге "Тироль" с новым ПО отработал сезон без сбоев, в абсолютно штатном режиме. С новым программным обеспечением она ведет себя также, как если бы его не меняли, добавил он.Другие горнолыжные курорты тоже намереваются последовать этому примеру. Например, "Архыз" собирается поставить на свои подъемники российское ПО, потому что уже имел опыт внезапного срыва работы европейского и больше не хочет рисков простоя. Такой же подход рассматривает и курорт "Большой Вудъявр" в Мурманской области.Это правильное решение, полагает доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юрий Ляндау. "Сегодня надежды на европейских производителей уже нет, ожидать, что бизнес будет продолжать поставки в Россию, не стоит. На компании в Европе оказывают давление политические силы США и Великобритании, так что они вынуждены следовать их указаниям, передаваемым через управляемых европейских чиновников", - пояснил он.Китайская альтернатива: почему ее нетМожно предположить, что есть и альтернатива – как обычно, у китайцев. Например, компания BMHRI, производитель канатных дорог КНР, в свое время предлагала свою продукцию и российским заказчикам. Насколько возможно использование китайских предложений в сфере программных продуктов?Китайские канатные дороги очень сильно отличаются от европейских, у них используются совершенно другие протоколы безопасности. В Европе и в России используется протокол SIL3 – он предусматривает один отказ на миллион часов работы оборудования. В Китае критерии другие."Мы делаем промышленный софт, это АСУ ТП (автоматизированная система управления техническими процессами) по опасным производственным объектам, и даже наши глобальные языковые отличия, отличие китайского языка от европейских, не позволят обеспечить успешный переход на китайское ПО", — рассуждает генеральный директор компании РУСЛЕТ Дмитрий Сидорович.Мешают, считают эксперты, и санкционные риски. Китайские банки и компании боятся ущерба из-за вторичных санкций со стороны США. Да и России такие риски не нужны. Ведь если китайские компании попадут на вторичные санкции, перекроются финансовые расчеты между Россией и Китаем, и процессы технического взаимодействия тоже, а кто и каким образом тогда будет обслуживать китайское ПО на оборудовании в России?И, наконец, решения для горнолыжного оборудования - маленький и узкий сегмент для Китая, поэтому КНР и не предлагает их для стоящих в России канатных подъемников. "В тех нишах, которые Китаю реально интересны, они не стесняются проводить мощную экспансию, не сильно задумываясь о последствиях. Мы наблюдаем буквально засилье китайских автомобилей на рынке России и в мире, хотя санкциями Китаю грозили и Европа, и США", - отметил маркетолог, основатель IT-компании OptimPro Антон Полилов.При этом разработка ПО и IT-сфера в целом - это та сфера, где у России всегда были сильные кадры. "Возьмите тот же антивирус Касперского, которого используют по всему миру, да и более точечные решения, некоторые даже единственные в мире и прорывные. Например, программа ABBYY FineReader, технология распознавания символов, которой сейчас пользуется весь мир, была создана в РФ еще 20 лет назад, - приводит пример Полилов. - Так что я понимаю, что Китаю просто нет смысла идти в этот сегмент, где есть такая конкуренция со стороны России".Отметаем киберугрозыЕще один принципиально важный вопрос – кибербезопасность. Использовать иностранное ПО для инфраструктуры опасно, ведь в этом случае растут риски нежелательного вмешательства извне. Для такой инфраструктуры, как канатные дороги, это может привести к непоправимым последствиям. "Поэтому сейчас очень важно оперативно наладить не только производство оборудования, но и "мозгов" для него", - говорит Ляндау.Отечественное оборудование, уже работающее на российских горнолыжных курортах, показало себя с лучшей стороны, сокращая риски внезапного отключения механизмов. Разработки соответствуют всем параметрам управления европейской канатной дорогой, налажено сервисное обслуживание."Мы могли бы покупать товары, ПО и так далее, например, китайского производства. Но у нас есть понимание, что так проблему не решить. Все равно придется "идти и просить" участия третьих лиц в поставке нам запчастей, ПО и прочего. А российские производители – это оперативное решение, непрерывная помощь 24/7 (консультация, выезд специалистов, обмен информацией "на одном, родном языке", оперативная поставка запчастей, "перезаливка" ПО, в том числе удаленно)", - приводит пример Чернов.Россия сейчас дорабатывает и ставит отечественное ПО на разное оборудование, в том числе на канатные дороги. "Нужно, чтобы была возможность управления этим оборудованием при любых раскладах. Ведь возможная остановка подъемников – слишком дорогое "удовольствие" для курорта", - говорит Полилов.Тем более, горнолыжный сезон не за горами. По данным Минэкономразвития, процедуру классификации уже прошли 540 трасс протяженностью свыше 500 километров, это треть от всех действующих в стране. В Сочи и Подмосковье катание станет возможно в конце ноября-начале декабря, севернее сезон стартовал или вот-вот стартует. Туристам, безусловно, важно знать, что их безопасность надежно обеспечивается, и никаких неожиданностей не будет.

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горнолыжный курорт, по