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Команда коммерческого блока ИКЕА перешла на работу в Hoff - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Команда коммерческого блока ИКЕА перешла на работу в Hoff
Команда коммерческого блока ИКЕА перешла на работу в Hoff - 07.11.2024, ПРАЙМ
Команда коммерческого блока ИКЕА перешла на работу в Hoff
Бывшая команда коммерческого блока российской ИКЕА перешла на работу в мебельный ритейлер Hoff. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T14:07+0300
2024-11-07T14:07+0300
россия
hoff
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Бывшая команда коммерческого блока российской ИКЕА перешла на работу в мебельный ритейлер Hoff. "К Hoff присоединилась команда коммерческого блока ИКЕА во главе с Аллой Котюгой, ранее руководившей закупочным бизнесом ритейлера в России, а затем занимавшей должность директора по развитию категории "Мебель" в "Яндекс Маркете", - говорится в сообщении Hoff. Как указывается в нем, в Hoff Котюга сосредоточится на стратегии развития ассортиментной матрицы, усилении предложения в фокусных категориях, совершенствовании стиля и дизайна мебели и товаров для дома, а также внедрит новый подход к презентации товаров в гипермаркетах сети и онлайн. Hoff – российская сеть по продаже мебели и товаров для дома. Она основана в 2008 году и объединяет около 60 магазинов. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов, большая часть из которых располагалась в Московском регионе. В 2022 году компания сообщила, что приостанавливает в связи с военной операцией на Украине все продажи в России, а в июне, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем. В 2023 году IKEA продала свои российские фабрики, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет". Торговые центры "Мега" в России, в которых работали гипермаркеты сети, выкупил Газпромбанк .
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россия, hoff
РОССИЯ, Hoff
14:07 07.11.2024
 
Команда коммерческого блока ИКЕА перешла на работу в Hoff

Команда коммерческого блока российской ИКЕА перешла на работу в Hoff

© РИА Новости . Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкМагазин ИКЕА в Самаре
Магазин ИКЕА в Самаре - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Юрий Стрелец
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Бывшая команда коммерческого блока российской ИКЕА перешла на работу в мебельный ритейлер Hoff.
"К Hoff присоединилась команда коммерческого блока ИКЕА во главе с Аллой Котюгой, ранее руководившей закупочным бизнесом ритейлера в России, а затем занимавшей должность директора по развитию категории "Мебель" в "Яндекс Маркете", - говорится в сообщении Hoff.
Как указывается в нем, в Hoff Котюга сосредоточится на стратегии развития ассортиментной матрицы, усилении предложения в фокусных категориях, совершенствовании стиля и дизайна мебели и товаров для дома, а также внедрит новый подход к презентации товаров в гипермаркетах сети и онлайн.
Hoff – российская сеть по продаже мебели и товаров для дома. Она основана в 2008 году и объединяет около 60 магазинов.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов, большая часть из которых располагалась в Московском регионе. В 2022 году компания сообщила, что приостанавливает в связи с военной операцией на Украине все продажи в России, а в июне, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем. В 2023 году IKEA продала свои российские фабрики, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет". Торговые центры "Мега" в России, в которых работали гипермаркеты сети, выкупил Газпромбанк .
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