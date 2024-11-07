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Россия и Китай в 2024 году снова нарастили товарооборот

Россия и Китай в 2024 году снова нарастили товарооборот - 07.11.2024, ПРАЙМ

Россия и Китай в 2024 году снова нарастили товарооборот

Товарооборот Китая и России по итогам первых десяти месяцев 2024 года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 202,211... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T08:22+0300

2024-11-07T08:22+0300

2024-11-07T08:22+0300

экономика

россия

китай

товарооборот

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ПЕКИН, 7 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России по итогам первых десяти месяцев 2024 года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 202,211 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. По данным таможни, Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 94,142 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 4,7%, а поставки из РФ в КНР выросли на 1,1%, составив 108,069 миллиарда долларов. Отдельно в октябре товарооборот двух стран составил 21,795 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 10,790 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 11,004 миллиарда долларов. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.

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россия, китай, товарооборот