https://1prime.ru/20241107/kndr-852680008.html

Путин допустил возможность проведения совместных военных учений с КНДР

Путин допустил возможность проведения совместных военных учений с КНДР - 07.11.2024, ПРАЙМ

Путин допустил возможность проведения совместных военных учений с КНДР

Президент России Владимир Путин не исключил возможность проведения Россией совместных военных учений с КНДР. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T22:57+0300

2024-11-07T22:57+0300

2024-11-07T23:31+0300

россия

кндр

владимир путин

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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не исключил возможность проведения Россией совместных военных учений с КНДР. "Посмотрим, можем и учения проводить (с КНДР - ред.), почему нет. А там есть и статья четвертая, которая говорит о взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Упоминая договор России и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, глава государства отметил, что документ по сути является возвращением к советскому договору."С КНДР есть договор, который мы подписали и с другими странами. И был с Советским Союзом, потом просто естественным образом прекратил свое существование. Мы, по сути, вернулись к нему, вот и все. Там новизны-то никакой нет, кто бы чего ни говорил", - сказал Путин."Все, что было прописано в договоре между КНДР и Советским Союзом, все, просто с новыми какими-то нюансами, воспроизведено в новом договоре и направлено это на обеспечение безопасности в регионе, и нашей взаимной безопасности", - добавил он.На вопрос модератора пленарного заседания о том, будет ли РФ и КНДР проводить совместные учения Путин сказал: "Посмотрим"."Можем и учения проводить, почему нет. Там есть статья 4-ая, которая говорит о взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства. Там все есть", - отметил Путин, вновь подчеркнув, что новизны в этом договоре как таковой нет.Лидеры России и КНДР подписали договор 19 июня - во время визита президента РФ Путина в Пхеньян. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000 года.Новое соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР .Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://1prime.ru/20241102/dogovor-852559300.html

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россия, кндр, владимир путин