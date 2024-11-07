https://1prime.ru/20241107/kontakty-852672111.html

В Кремле прокомментировал возможность контактов с американской стороной

В Кремле прокомментировал возможность контактов с американской стороной - 07.11.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировал возможность контактов с американской стороной

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что готов к установлению, продолжению и расширению контактов со всеми, кто готов осуществлять сотрудничество на... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T18:36+0300

2024-11-07T18:36+0300

2024-11-07T19:03+0300

дмитрий песков

владимир путин

россия

сша

выборы в сша

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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что готов к установлению, продолжению и расширению контактов со всеми, кто готов осуществлять сотрудничество на основе равноправия, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, готовы ли в Кремле в возобновлению контактов с Соединенными Штатами, если такой запрос поступит."Президент Путин неоднократно говорил, что он готов к установлению, продолжению, расширению контактов со всеми, кто готов это делать с Россией на основе равноправия, уважения друг друга и принятия во внимание интересов и озабоченностей друг друга", - подчеркнул представитель Кремля."Президент Путин был и остается открытым для таких контактов", - подчеркнул он.Также Песков сообщил, что после окончания выборов в США контактов между Путиным и избранным президентом Дональдом Трампом не было, ему также неизвестно о возможных контактах двух лидеров на данный момент."Нет, это неправда", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, поздравил ли Путин Трампа с победой на выборах.Отвечая на вопрос о том, планируются ли между ними контакты, Песков сказал, что ему "ничего неизвестно о таких планах, по крайней мере, на данный момент".Также Песков назвал преувеличением заявления Трампа о том, что он может закончить конфликт на Украине за одну ночь. "Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это за ночь", - сказал он.По словам представителя Кремля, если новая администрация США будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше в сравнении с предыдущей."Мы все помним его слова о том, что он собирался предложить что-то для решения украинского кризиса еще до своей инаугурации", - заявил он.Также Песков в ответ на заявление кандидата от демократов Камалы Харрис о том, что Путин может Трампа "съесть на ланч" отметил, что российский лидер не ест людей.Пресс-секретарь российского президента добавил, что рано делать какие-либо выводы по вопросу действий Трампа по Украине.

https://1prime.ru/20241106/peskov-852641070.html

сша

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дмитрий песков, владимир путин, россия, сша