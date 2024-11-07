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Кабмин выделит допсредства на программу льготного кредитования АПК
Кабмин выделит допсредства на программу льготного кредитования АПК - 07.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин выделит допсредства на программу льготного кредитования АПК
Правительство выделит дополнительно свыше 30 миллиардов рублей на субсидирование льготной программы кредитования сельхозпроизводителей, сообщил председатель... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T15:27+0300
2024-11-07T15:27+0300
2024-11-07T15:27+0300
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Правительство выделит дополнительно свыше 30 миллиардов рублей на субсидирование льготной программы кредитования сельхозпроизводителей, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "У нас действует гибкий, ориентированный на запросы комплекса механизм предоставления аграриям финансирования. Мы субсидируем целый ряд кредитных программ, делая доступными займы по льготной ставке для длительных инвестиционных проектов и на короткий срок. Важно, чтобы эти возможности были у агропромышленного сектора и дальше, несмотря на повышение ключевой ставки Банка России с начала текущего года. Чтобы обеспечить устойчивость сельхозтоваропроизводителей, мы выделим дополнительные средства для оплаты принятых обязательств по ранее выданным кредитам. Направим на такие цели свыше 30 миллиардов рублей," - сказал Мишустин на заседании правительства. По его словам, это позволит профинансировать не менее 50 тысяч займов, которые уже были получены аграриями.
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Кабмин выделит допсредства на программу льготного кредитования АПК
Кабмин выделит 30 млрд руб для реализации программы льготного кредитования АПК
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Правительство выделит дополнительно свыше 30 миллиардов рублей на субсидирование льготной программы кредитования сельхозпроизводителей, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"У нас действует гибкий, ориентированный на запросы комплекса механизм предоставления аграриям финансирования. Мы субсидируем целый ряд кредитных программ, делая доступными займы по льготной ставке для длительных инвестиционных проектов и на короткий срок. Важно, чтобы эти возможности были у агропромышленного сектора и дальше, несмотря на повышение ключевой ставки Банка России с начала текущего года. Чтобы обеспечить устойчивость сельхозтоваропроизводителей, мы выделим дополнительные средства для оплаты принятых обязательств по ранее выданным кредитам. Направим на такие цели свыше 30 миллиардов рублей," - сказал Мишустин на заседании правительства.
По его словам, это позволит профинансировать не менее 50 тысяч займов, которые уже были получены аграриями.
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