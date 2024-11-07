https://1prime.ru/20241107/lukashenko-852662923.html

Лукашенко рассказал о планах Минска выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию

Лукашенко рассказал о планах Минска выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию - 07.11.2024, ПРАЙМ

Лукашенко рассказал о планах Минска выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Дональду Трампу удастся остановить войны, Минск выдвинет его на Нобелевскую премию. Его цитирует... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T12:44+0300

2024-11-07T12:44+0300

2024-11-07T12:46+0300

политика

белоруссия

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дональд трамп

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МИНСК, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Дональду Трампу удастся остановить войны, Минск выдвинет его на Нобелевскую премию. Его цитирует госагентство Белта."Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию", - отметил белорусский лидер.Лукашенко также назвал Трампа "сильным человеком" и отметил его выдержку в условиях давления и преследования. Лукашенко также выразил уважение к Камале Харрис, кандидату от демократов, назвав ее героической женщиной, однако отметил, что Америка еще не готова выбирать женщину в качестве президента.Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.

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белоруссия, сша, дональд трамп