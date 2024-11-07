Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко рассказал о планах Минска выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию - 07.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241107/lukashenko-852662923.html
Лукашенко рассказал о планах Минска выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию
Лукашенко рассказал о планах Минска выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию - 07.11.2024, ПРАЙМ
Лукашенко рассказал о планах Минска выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Дональду Трампу удастся остановить войны, Минск выдвинет его на Нобелевскую премию. Его цитирует... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T12:44+0300
2024-11-07T12:46+0300
политика
белоруссия
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849743996_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_f2b7e873da99021691c78d118725b822.jpg
МИНСК, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Дональду Трампу удастся остановить войны, Минск выдвинет его на Нобелевскую премию. Его цитирует госагентство Белта."Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию", - отметил белорусский лидер.Лукашенко также назвал Трампа "сильным человеком" и отметил его выдержку в условиях давления и преследования. Лукашенко также выразил уважение к Камале Харрис, кандидату от демократов, назвав ее героической женщиной, однако отметил, что Америка еще не готова выбирать женщину в качестве президента.Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.
https://1prime.ru/20241107/ukraina-852656375.html
белоруссия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849743996_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_a371b16635393d1e7d17af9d34e11874.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, сша, дональд трамп
Политика, БЕЛОРУССИЯ, США, Дональд Трамп
12:44 07.11.2024 (обновлено: 12:46 07.11.2024)
 
Лукашенко рассказал о планах Минска выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию

Лукашенко: если Трамп прекратит войны, Минск выдвинет его на Нобелевскую премию

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Дональду Трампу удастся остановить войны, Минск выдвинет его на Нобелевскую премию. Его цитирует госагентство Белта.
"Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию", - отметил белорусский лидер.
Лукашенко также назвал Трампа "сильным человеком" и отметил его выдержку в условиях давления и преследования. Лукашенко также выразил уважение к Камале Харрис, кандидату от демократов, назвав ее героической женщиной, однако отметил, что Америка еще не готова выбирать женщину в качестве президента.
Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
"Разбирайтесь сами". В НАТО опасаются решения Трампа по Украине
09:43
 
ПолитикаБЕЛОРУССИЯСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала