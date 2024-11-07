https://1prime.ru/20241107/lukashenko-852662923.html
Лукашенко рассказал о планах Минска выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию
Лукашенко рассказал о планах Минска выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию - 07.11.2024, ПРАЙМ
Лукашенко рассказал о планах Минска выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Дональду Трампу удастся остановить войны, Минск выдвинет его на Нобелевскую премию. Его цитирует... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T12:44+0300
2024-11-07T12:44+0300
2024-11-07T12:46+0300
политика
белоруссия
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849743996_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_f2b7e873da99021691c78d118725b822.jpg
МИНСК, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Дональду Трампу удастся остановить войны, Минск выдвинет его на Нобелевскую премию. Его цитирует госагентство Белта."Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию", - отметил белорусский лидер.Лукашенко также назвал Трампа "сильным человеком" и отметил его выдержку в условиях давления и преследования. Лукашенко также выразил уважение к Камале Харрис, кандидату от демократов, назвав ее героической женщиной, однако отметил, что Америка еще не готова выбирать женщину в качестве президента.Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.
https://1prime.ru/20241107/ukraina-852656375.html
белоруссия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849743996_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_a371b16635393d1e7d17af9d34e11874.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, сша, дональд трамп
Политика, БЕЛОРУССИЯ, США, Дональд Трамп
Лукашенко рассказал о планах Минска выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию
Лукашенко: если Трамп прекратит войны, Минск выдвинет его на Нобелевскую премию
МИНСК, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Дональду Трампу удастся остановить войны, Минск выдвинет его на Нобелевскую премию. Его цитирует госагентство Белта.
"Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию", - отметил белорусский лидер.
Лукашенко также назвал Трампа "сильным человеком" и отметил его выдержку в условиях давления и преследования. Лукашенко также выразил уважение к Камале Харрис, кандидату от демократов, назвав ее героической женщиной, однако отметил, что Америка еще не готова выбирать женщину в качестве президента.
Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.
"Разбирайтесь сами". В НАТО опасаются решения Трампа по Украине