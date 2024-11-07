https://1prime.ru/20241107/lukashenko-852663372.html
Лукашенко раскрыл, кто станет главным соперником США
Лукашенко раскрыл, кто станет главным соперником США - 07.11.2024, ПРАЙМ
Лукашенко раскрыл, кто станет главным соперником США
Европа может стать главным соперником Соединенных Штатов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует агентство Белта. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T13:02+0300
2024-11-07T13:02+0300
2024-11-07T13:02+0300
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Европа может стать главным соперником Соединенных Штатов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует агентство Белта."Мир жутко меняется, завтра будет совсем другая ситуация. Не Китай может стать главным соперником для Америки, а европейцы", - отметил Лукашенко.Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших 5 ноября президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.
https://1prime.ru/20241107/lukashenko-852662923.html
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белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп
Политика, БЕЛОРУССИЯ, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
Лукашенко раскрыл, кто станет главным соперником США
Лукашенко: Европа может стать главным соперником для США
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Европа может стать главным соперником Соединенных Штатов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует агентство Белта.
"Мир жутко меняется, завтра будет совсем другая ситуация. Не Китай может стать главным соперником для Америки, а европейцы", - отметил Лукашенко.
Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших 5 ноября президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.
Лукашенко рассказал о планах Минска выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию