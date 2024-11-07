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Лукашенко раскрыл, кто станет главным соперником США - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Лукашенко раскрыл, кто станет главным соперником США
Лукашенко раскрыл, кто станет главным соперником США - 07.11.2024, ПРАЙМ
Лукашенко раскрыл, кто станет главным соперником США
Европа может стать главным соперником Соединенных Штатов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует агентство Белта. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T13:02+0300
2024-11-07T13:02+0300
политика
белоруссия
сша
александр лукашенко
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Европа может стать главным соперником Соединенных Штатов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует агентство Белта."Мир жутко меняется, завтра будет совсем другая ситуация. Не Китай может стать главным соперником для Америки, а европейцы", - отметил Лукашенко.Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших 5 ноября президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.
https://1prime.ru/20241107/lukashenko-852662923.html
белоруссия
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белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп
Политика, БЕЛОРУССИЯ, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
13:02 07.11.2024
 
Лукашенко раскрыл, кто станет главным соперником США

Лукашенко: Европа может стать главным соперником для США

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Европа может стать главным соперником Соединенных Штатов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует агентство Белта.
"Мир жутко меняется, завтра будет совсем другая ситуация. Не Китай может стать главным соперником для Америки, а европейцы", - отметил Лукашенко.
Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших 5 ноября президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Лукашенко рассказал о планах Минска выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию
12:44
 
ПолитикаБЕЛОРУССИЯСШААлександр ЛукашенкоДональд Трамп
 
 
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