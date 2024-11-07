https://1prime.ru/20241107/lukashenko-852663372.html

Лукашенко раскрыл, кто станет главным соперником США

Лукашенко раскрыл, кто станет главным соперником США - 07.11.2024, ПРАЙМ

Лукашенко раскрыл, кто станет главным соперником США

Европа может стать главным соперником Соединенных Штатов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует агентство Белта. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T13:02+0300

2024-11-07T13:02+0300

2024-11-07T13:02+0300

политика

белоруссия

сша

александр лукашенко

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848028753_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_80e8ddeb88fd3e693c788dd725c7271d.jpg

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Европа может стать главным соперником Соединенных Штатов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует агентство Белта."Мир жутко меняется, завтра будет совсем другая ситуация. Не Китай может стать главным соперником для Америки, а европейцы", - отметил Лукашенко.Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших 5 ноября президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.

https://1prime.ru/20241107/lukashenko-852662923.html

белоруссия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп