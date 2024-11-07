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Сын Маска, считающий себя женщиной, решил уехать из США после выборов

Сын Маска, считающий себя женщиной, решил уехать из США после выборов - 07.11.2024, ПРАЙМ

Сын Маска, считающий себя женщиной, решил уехать из США после выборов

Сын американского бизнесмена Илона Маска Ксавье, который идентифицирует себя как женщина, сообщил, что желает уехать из Соединенных Штатов в связи с победой на... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T19:33+0300

2024-11-07T19:33+0300

2024-11-07T19:34+0300

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илон маск

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Сын американского бизнесмена Илона Маска Ксавье, который идентифицирует себя как женщина, сообщил, что желает уехать из Соединенных Штатов в связи с победой на президентских выборах Дональда Трампа. Ксавье, который родился в 2004 году, идентифицирует себя как Вивиан Дженна Уилсон. "Я думала об этом уже давно, но вчерашний день для меня это подтвердил. Я не вижу своего будущего в США", - написал он в соцсетях.По его мнению, даже если в период правления Трампа в США не примут законы по ущемлению прав таких, как он, люди, проголосовавшие за эти меры в лице Трампа, "никуда не денутся" из Соединенных Штатов, поэтому он больше не в силах жить рядом с ними. Ранее Маск сообщил, что врачи, применив обман, убедили его дать письменное согласие на прием его сыном блокаторов полового созревания, после чего бизнесмен "потерял" его. Маск уточнил, что ему не объяснили, что "блокаторы полового созревания на самом деле просто препарат для стерилизации". Маск подчеркнул, что его сына "убил вирус woke-мышления" - культивируемая, в частности, в США идейная среда, где особое внимание уделяется вопросам социальной, расовой и половой идентичности. До этого Маск заявил о переводе штаб-квартиры принадлежащих ему компаний SpaceX и X из Калифорнии в Техас из-за нового закона, который касается полномочий образовательных учреждений в сфере сексуальной ориентации детей. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, по которому образовательные учреждения не вправе вводить правила, обязывающие их без согласия на то ребенка сообщать родителям обстоятельства, связанные с его сексуальной ориентацией или половой принадлежностью.

https://1prime.ru/20241105/mask-852608456.html

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сша, илон маск, дональд трамп