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Стоимость меди перешла к росту
Стоимость меди перешла к росту - 07.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость меди перешла к росту
Стоимость меди в четверг растет после снижения в ходе предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T09:22+0300
2024-11-07T09:22+0300
2024-11-07T09:22+0300
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг растет после снижения в ходе предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.00 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 1,67%, до 4,317 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов среды цена на медь опустилась на 5,12%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 4,06%, до 9 343 долларов, алюминия - на 1,67%, до 2 615,5 доллара, стоимость цинка - на 4,2%, до 2 973 долларов. В четверг вышли данные по экономике Китая - крупнейшего потребителя и импортера меди. Так, согласно данным главного таможенного управления КНР, экспорт Китая за январь-октябрь 2024 года вырос на 5,1% год к году, импорт увеличился на 1,7%, а общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте в январе-октябре 2024 года достиг 5,067 триллиона долларов, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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медь, торги
Стоимость меди перешла к росту
Стоимость меди растет после снижения в ходе предыдущей торговой сессии
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг растет после снижения в ходе предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.00 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 1,67%, до 4,317 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов среды цена на медь опустилась на 5,12%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 4,06%, до 9 343 долларов, алюминия - на 1,67%, до 2 615,5 доллара, стоимость цинка - на 4,2%, до 2 973 долларов.
В четверг вышли данные по экономике Китая - крупнейшего потребителя и импортера меди. Так, согласно данным главного таможенного управления КНР, экспорт Китая за январь-октябрь 2024 года вырос на 5,1% год к году, импорт увеличился на 1,7%, а общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте в январе-октябре 2024 года достиг 5,067 триллиона долларов, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.