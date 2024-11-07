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Президент Германии сменил главу Минфина - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Президент Германии сменил главу Минфина
Президент Германии сменил главу Минфина - 07.11.2024, ПРАЙМ
Президент Германии сменил главу Минфина
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил на пост министра финансов советника канцлера Олафа Шольца Йорга Кукиса, пишет газета Welt. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T18:05+0300
2024-11-07T18:24+0300
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил на пост министра финансов советника канцлера Олафа Шольца Йорга Кукиса, пишет газета Welt."Он (президент ФРГ - ред.) вручил Йоргу Кукису верительную грамоту на должность министра финансов", - говорится в статье.Ранее Штайнмайер отправил в отставку предыдущего главу министерства финансов Кристиана Линднера.Также президент отправил в отставку министра юстиции Марко Бушмана и министра образования Беттину Штарк-Ватцингер.Все уволенные министры представляли партию свободных демократов (СвДП).Шольц ранее попросил Штайнмайера об увольнении Линднера, отметив, что он был вынужден это сделать, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить как повышение расходов на поддержку Украины, так и инвестирование в будущее ФРГ.Линднер обвинил Шольца в "неамбициозности" и в том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" - то есть законодательно утвержденного ограничения новых заимствований для государственного бюджета.В начале 2025 года Шольц намерен запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в ФРГ в марте. Позднее лидер оппозиции и глава ХДС Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, чтобы выборы состоялись в январе.
https://1prime.ru/20241107/sholts-852654416.html
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германия, олаф шольц
ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц
18:05 07.11.2024 (обновлено: 18:24 07.11.2024)
 
Президент Германии сменил главу Минфина

На пост главы Минфина ФРГ назначен советник канцлера Йорг Кукис

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил на пост министра финансов советника канцлера Олафа Шольца Йорга Кукиса, пишет газета Welt.
"Он (президент ФРГ - ред.) вручил Йоргу Кукису верительную грамоту на должность министра финансов", - говорится в статье.
Ранее Штайнмайер отправил в отставку предыдущего главу министерства финансов Кристиана Линднера.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Шольц намерен запросить вотум доверия
00:00
Также президент отправил в отставку министра юстиции Марко Бушмана и министра образования Беттину Штарк-Ватцингер.
Все уволенные министры представляли партию свободных демократов (СвДП).
Шольц ранее попросил Штайнмайера об увольнении Линднера, отметив, что он был вынужден это сделать, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить как повышение расходов на поддержку Украины, так и инвестирование в будущее ФРГ.
Линднер обвинил Шольца в "неамбициозности" и в том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" - то есть законодательно утвержденного ограничения новых заимствований для государственного бюджета.
В начале 2025 года Шольц намерен запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в ФРГ в марте. Позднее лидер оппозиции и глава ХДС Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, чтобы выборы состоялись в январе.
 
ГЕРМАНИЯОлаф Шольц
 
 
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