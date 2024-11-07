https://1prime.ru/20241107/minselkhoz-852658557.html

В Минсельхозе ожидают рост производства индейки в России в 2024 году

В Минсельхозе ожидают рост производства индейки в России в 2024 году - 07.11.2024, ПРАЙМ

В Минсельхозе ожидают рост производства индейки в России в 2024 году

Объем производства индейки в России в этом году увеличится на 3% по сравнению с прошлогодним показателем, до 435 тысяч тонн, сообщила пресс-служба министерства... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T10:46+0300

2024-11-07T10:46+0300

2024-11-07T10:52+0300

россия

минсельхоз

мясо индейки

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Объем производства индейки в России в этом году увеличится на 3% по сравнению с прошлогодним показателем, до 435 тысяч тонн, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства России. "По данным Национальной ассоциации производителей индейки, по предприятиям была осуществлена посадка птицы на выращивание, которая должна позволить выпустить еще 112 тысяч тонн продукции. В связи с этим ожидается, что объем производства по итогам текущего года увеличится до 435 тысяч тонн, то есть на 3% больше прошлогоднего показателя", - говорится в сообщении. Уточняется, что в текущем году наблюдается положительная динамика в производстве мяса птицы: в январе-сентябре было произведено порядка 5 миллионов тонн - на 2,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема 323 тысячи тонн приходится на индейку, что соответствует уровню прошлого года, пояснили в ведомстве. При этом в Минсельхозе отметили, что для производителей индейки доступны меры государственной поддержки, включающие в себя предоставление льготных кредитов, а также компенсацию части прямых понесенных затрат на строительство и (или) модернизацию птицеводческих репродукторов племенной птицы.

https://1prime.ru/20241106/minselkhoz-852638042.html

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россия, минсельхоз, мясо индейки