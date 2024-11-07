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В Минсельхозе ожидают рост производства индейки в России в 2024 году - 07.11.2024, ПРАЙМ
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В Минсельхозе ожидают рост производства индейки в России в 2024 году
В Минсельхозе ожидают рост производства индейки в России в 2024 году - 07.11.2024, ПРАЙМ
В Минсельхозе ожидают рост производства индейки в России в 2024 году
Объем производства индейки в России в этом году увеличится на 3% по сравнению с прошлогодним показателем, до 435 тысяч тонн, сообщила пресс-служба министерства... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T10:46+0300
2024-11-07T10:52+0300
россия
минсельхоз
мясо индейки
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Объем производства индейки в России в этом году увеличится на 3% по сравнению с прошлогодним показателем, до 435 тысяч тонн, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства России. "По данным Национальной ассоциации производителей индейки, по предприятиям была осуществлена посадка птицы на выращивание, которая должна позволить выпустить еще 112 тысяч тонн продукции. В связи с этим ожидается, что объем производства по итогам текущего года увеличится до 435 тысяч тонн, то есть на 3% больше прошлогоднего показателя", - говорится в сообщении. Уточняется, что в текущем году наблюдается положительная динамика в производстве мяса птицы: в январе-сентябре было произведено порядка 5 миллионов тонн - на 2,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема 323 тысячи тонн приходится на индейку, что соответствует уровню прошлого года, пояснили в ведомстве. При этом в Минсельхозе отметили, что для производителей индейки доступны меры государственной поддержки, включающие в себя предоставление льготных кредитов, а также компенсацию части прямых понесенных затрат на строительство и (или) модернизацию птицеводческих репродукторов племенной птицы.
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россия, минсельхоз, мясо индейки
РОССИЯ, Минсельхоз, мясо индейки
10:46 07.11.2024 (обновлено: 10:52 07.11.2024)
 
В Минсельхозе ожидают рост производства индейки в России в 2024 году

Минсельхоз: производство индейки в РФ в 2024 году увеличится до 435 тысяч тонн

© РИА Новости . Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкРабота фермы "Тюменский страус" в период пандемии коронавируса
Работа фермы Тюменский страус в период пандемии коронавируса - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Наталья Горшкова
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Объем производства индейки в России в этом году увеличится на 3% по сравнению с прошлогодним показателем, до 435 тысяч тонн, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства России.
"По данным Национальной ассоциации производителей индейки, по предприятиям была осуществлена посадка птицы на выращивание, которая должна позволить выпустить еще 112 тысяч тонн продукции. В связи с этим ожидается, что объем производства по итогам текущего года увеличится до 435 тысяч тонн, то есть на 3% больше прошлогоднего показателя", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в текущем году наблюдается положительная динамика в производстве мяса птицы: в январе-сентябре было произведено порядка 5 миллионов тонн - на 2,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема 323 тысячи тонн приходится на индейку, что соответствует уровню прошлого года, пояснили в ведомстве.
При этом в Минсельхозе отметили, что для производителей индейки доступны меры государственной поддержки, включающие в себя предоставление льготных кредитов, а также компенсацию части прямых понесенных затрат на строительство и (или) модернизацию птицеводческих репродукторов племенной птицы.
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РОССИЯМинсельхозмясо индейки
 
 
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