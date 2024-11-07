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В Минсельхозе оценили обеспеченность аграриев горюче-смазочными материалами

В Минсельхозе оценили обеспеченность аграриев горюче-смазочными материалами - 07.11.2024, ПРАЙМ

В Минсельхозе оценили обеспеченность аграриев горюче-смазочными материалами

Российские сельхозпроизводители полностью обеспечены горюче-смазочными материалами, Минсельхоз совместно с Минэнерго мониторят ситуацию с ценами на них, заявила | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T15:25+0300

2024-11-07T15:25+0300

2024-11-07T15:26+0300

россия

минсельхоз

гсм

аграрии

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российские сельхозпроизводители полностью обеспечены горюче-смазочными материалами, Минсельхоз совместно с Минэнерго мониторят ситуацию с ценами на них, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. "В части топлива аграрии полностью обеспечены ГСМ для бесперебойной работы. Здесь совместно с Минэнерго ведем мониторинг ценовой ситуации", - сказала Лут, выступая на заседании правительства РФ в четверг.

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россия, минсельхоз, гсм, аграрии