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Мишустин поручил ведомствам обеспечить финансирование посевной кампании
Мишустин поручил ведомствам обеспечить финансирование посевной кампании - 07.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил ведомствам обеспечить финансирование посевной кампании
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу и Минфину РФ обеспечить финансирование посевной кампании 2025 года. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T15:22+0300
2024-11-07T15:22+0300
2024-11-07T15:31+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу и Минфину РФ обеспечить финансирование посевной кампании 2025 года."Я прошу вас крайне внимательно отнестись к подготовке посевной кампании 2025 года. Все, что необходимо аграриям для посевной кампании, надо сегодня уже продумать. Просьба отдельно после правительства с (министром финансов - ред.) Антоном Германовичем Силуановым проработать вопросы достаточности средств для посевной кампании. Я имею ввиду инвестиционные средства. Со всеми сельхозпроизводителями, с которыми вы имеете контакт, необходимо будет проработать достаточность инвестиционных средств", - сказал Мишустин министру сельского хозяйства Оксане Лут во время заседания кабмина в четверг.
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россия, минсельхоз, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз, Минфин
Мишустин поручил ведомствам обеспечить финансирование посевной кампании
Мишустин поручил Минфину и Минсельхозу обеспечить финансирование посевной кампании
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу и Минфину РФ обеспечить финансирование посевной кампании 2025 года.
"Я прошу вас крайне внимательно отнестись к подготовке посевной кампании 2025 года. Все, что необходимо аграриям для посевной кампании, надо сегодня уже продумать. Просьба отдельно после правительства с (министром финансов - ред.) Антоном Германовичем Силуановым проработать вопросы достаточности средств для посевной кампании. Я имею ввиду инвестиционные средства. Со всеми сельхозпроизводителями, с которыми вы имеете контакт, необходимо будет проработать достаточность инвестиционных средств", - сказал Мишустин министру сельского хозяйства Оксане Лут во время заседания кабмина в четверг.
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