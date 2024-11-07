https://1prime.ru/20241107/mosbirzha-852655998.html
Мосбиржа отложила старт торгов на фондовом рынке
Мосбиржа отложила старт торгов на фондовом рынке - 07.11.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа отложила старт торгов на фондовом рынке
Старт торгов на фондовом рынке Московской биржи откладывается, о начале торгов будет объявлено дополнительно, сообщает торговая площадка. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T09:23+0300
2024-11-07T09:23+0300
2024-11-07T09:23+0300
экономика
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Старт торгов на фондовом рынке Московской биржи откладывается, о начале торгов будет объявлено дополнительно, сообщает торговая площадка. "Перенос старта торгов на фондовом рынке. Старт торгов на фондовом рынке откладывается. О начале торгов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
Мосбиржа отложила старт торгов на фондовом рынке
Мосбиржа отложила старт торгов на фондовом рынке, о начале сообщит дополнительно
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Старт торгов на фондовом рынке Московской биржи откладывается, о начале торгов будет объявлено дополнительно, сообщает торговая площадка.
"Перенос старта торгов на фондовом рынке. Старт торгов на фондовом рынке откладывается. О начале торгов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов впервые с 25 октября