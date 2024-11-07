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Мосбиржа назвала причину переноса старта торгов 7 ноября - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Мосбиржа назвала причину переноса старта торгов 7 ноября
Мосбиржа назвала причину переноса старта торгов 7 ноября - 07.11.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа назвала причину переноса старта торгов 7 ноября
Мосбиржа объяснила перенос старта торгов на фондовом рынке выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы, следует из сообщения торговой площадки. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T10:42+0300
2024-11-07T10:49+0300
россия
мосбиржа
биржевые торги
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Мосбиржа объяснила перенос старта торгов на фондовом рынке выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы, следует из сообщения торговой площадки."Седьмого ноября 2024 года в 9.03 мск в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов Московская биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка. В связи с этим Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов", - говорится в сообщении.О старте торгов на фондовом рынке Московской биржи будет объявлено дополнительно, сообщает торговая площадка.Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме.
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россия, мосбиржа, биржевые торги
РОССИЯ, Мосбиржа, биржевые торги
10:42 07.11.2024 (обновлено: 10:49 07.11.2024)
 
Мосбиржа назвала причину переноса старта торгов 7 ноября

Мосбиржа объяснила сдвиг старта торгов сбоем в торгово-клиринговой системе

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Мосбиржа объяснила перенос старта торгов на фондовом рынке выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы, следует из сообщения торговой площадки.
"Седьмого ноября 2024 года в 9.03 мск в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов Московская биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка. В связи с этим Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов", - говорится в сообщении.
О старте торгов на фондовом рынке Московской биржи будет объявлено дополнительно, сообщает торговая площадка.
Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
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