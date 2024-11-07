https://1prime.ru/20241107/mosbirzha-852658454.html

Мосбиржа назвала причину переноса старта торгов 7 ноября

Мосбиржа назвала причину переноса старта торгов 7 ноября - 07.11.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа назвала причину переноса старта торгов 7 ноября

Мосбиржа объяснила перенос старта торгов на фондовом рынке выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы, следует из сообщения торговой площадки. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T10:42+0300

2024-11-07T10:42+0300

2024-11-07T10:49+0300

россия

мосбиржа

биржевые торги

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Мосбиржа объяснила перенос старта торгов на фондовом рынке выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы, следует из сообщения торговой площадки."Седьмого ноября 2024 года в 9.03 мск в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов Московская биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка. В связи с этим Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов", - говорится в сообщении.О старте торгов на фондовом рынке Московской биржи будет объявлено дополнительно, сообщает торговая площадка.Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме.

https://1prime.ru/20241106/mosbirzha-852636474.html

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россия, мосбиржа, биржевые торги