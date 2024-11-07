https://1prime.ru/20241107/mosbirzha-852659352.html

Мосбиржа назвала время старта торгов 7 ноября

Мосбиржа назвала время старта торгов 7 ноября - 07.11.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа назвала время старта торгов 7 ноября

Основные торги на фондовом рынке Московской биржи начнутся в 12.10 мск, аукцион открытия - в 12.00 мск, следует из сообщения торговой площадки. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T11:11+0300

2024-11-07T11:11+0300

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мосбиржа

биржевые торги

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Основные торги на фондовом рынке Московской биржи начнутся в 12.10 мск, аукцион открытия - в 12.00 мск, следует из сообщения торговой площадки."Седьмого ноября в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов. Ошибка полностью устранена. Система доступна для подключения участников с 11.45 мск. Торги на фондовом рынке начнутся в 12.00 мск с аукциона открытия, в 12.10 – старт основных торгов", - говорится в сообщении.Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме.Предыдущий сбой в работе Мосбиржи произошел 14 августа из-за выявления программной ошибки, которая заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа, продлилась приостановка около одного часа.

https://1prime.ru/20241105/zoloto-852619432.html

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россия, мосбиржа, биржевые торги