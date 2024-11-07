https://1prime.ru/20241107/mosbirzha-852659352.html
Мосбиржа назвала время старта торгов 7 ноября
Мосбиржа назвала время старта торгов 7 ноября - 07.11.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа назвала время старта торгов 7 ноября
Основные торги на фондовом рынке Московской биржи начнутся в 12.10 мск, аукцион открытия - в 12.00 мск, следует из сообщения торговой площадки. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T11:11+0300
2024-11-07T11:11+0300
2024-11-07T11:25+0300
россия
мосбиржа
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Основные торги на фондовом рынке Московской биржи начнутся в 12.10 мск, аукцион открытия - в 12.00 мск, следует из сообщения торговой площадки."Седьмого ноября в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов. Ошибка полностью устранена. Система доступна для подключения участников с 11.45 мск. Торги на фондовом рынке начнутся в 12.00 мск с аукциона открытия, в 12.10 – старт основных торгов", - говорится в сообщении.Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме.Предыдущий сбой в работе Мосбиржи произошел 14 августа из-за выявления программной ошибки, которая заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа, продлилась приостановка около одного часа.
https://1prime.ru/20241105/zoloto-852619432.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_969d1e3d4bca7f486e41accf81c6ddaa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мосбиржа, биржевые торги
РОССИЯ, Мосбиржа, биржевые торги
Мосбиржа назвала время старта торгов 7 ноября
Мосбиржа запустит торги 7 ноября в 12.10 мск
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Основные торги на фондовом рынке Московской биржи начнутся в 12.10 мск, аукцион открытия - в 12.00 мск, следует из сообщения торговой площадки.
"Седьмого ноября в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов. Ошибка полностью устранена. Система доступна для подключения участников с 11.45 мск. Торги на фондовом рынке начнутся в 12.00 мск с аукциона открытия, в 12.10 – старт основных торгов", - говорится в сообщении.
Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме.
Предыдущий сбой в работе Мосбиржи произошел 14 августа из-за выявления программной ошибки, которая заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа, продлилась приостановка около одного часа.
Рынок золота на Мосбирже в январе-октябре вырос на 36,3 процента