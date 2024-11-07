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Мосбиржа назвала время старта торгов 7 ноября - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Мосбиржа назвала время старта торгов 7 ноября
Мосбиржа назвала время старта торгов 7 ноября - 07.11.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа назвала время старта торгов 7 ноября
Основные торги на фондовом рынке Московской биржи начнутся в 12.10 мск, аукцион открытия - в 12.00 мск, следует из сообщения торговой площадки. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T11:11+0300
2024-11-07T11:25+0300
россия
мосбиржа
биржевые торги
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Основные торги на фондовом рынке Московской биржи начнутся в 12.10 мск, аукцион открытия - в 12.00 мск, следует из сообщения торговой площадки."Седьмого ноября в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов. Ошибка полностью устранена. Система доступна для подключения участников с 11.45 мск. Торги на фондовом рынке начнутся в 12.00 мск с аукциона открытия, в 12.10 – старт основных торгов", - говорится в сообщении.Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме.Предыдущий сбой в работе Мосбиржи произошел 14 августа из-за выявления программной ошибки, которая заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа, продлилась приостановка около одного часа.
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россия, мосбиржа, биржевые торги
РОССИЯ, Мосбиржа, биржевые торги
11:11 07.11.2024 (обновлено: 11:25 07.11.2024)
 
Мосбиржа назвала время старта торгов 7 ноября

Мосбиржа запустит торги 7 ноября в 12.10 мск

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Основные торги на фондовом рынке Московской биржи начнутся в 12.10 мск, аукцион открытия - в 12.00 мск, следует из сообщения торговой площадки.
"Седьмого ноября в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов. Ошибка полностью устранена. Система доступна для подключения участников с 11.45 мск. Торги на фондовом рынке начнутся в 12.00 мск с аукциона открытия, в 12.10 – старт основных торгов", - говорится в сообщении.
Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме.
Предыдущий сбой в работе Мосбиржи произошел 14 августа из-за выявления программной ошибки, которая заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа, продлилась приостановка около одного часа.
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