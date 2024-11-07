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В МТС предупредили о значительном росте кибератак на крупный бизнес в РФ - 07.11.2024, ПРАЙМ
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В МТС предупредили о значительном росте кибератак на крупный бизнес в РФ
В МТС предупредили о значительном росте кибератак на крупный бизнес в РФ - 07.11.2024, ПРАЙМ
В МТС предупредили о значительном росте кибератак на крупный бизнес в РФ
Число сложных кибератак на крупный бизнес в России за 10 месяцев выросло на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года, чаще всего атакам подвергаются... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T10:14+0300
2024-11-07T10:14+0300
мошенничество
россия
мтс
кибератаки
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Число сложных кибератак на крупный бизнес в России за 10 месяцев выросло на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года, чаще всего атакам подвергаются объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), рассказал гендиректор RED Security (входит в экосистему МТС) Иван Вассунов. "По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC, с начала года динамика роста составила 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года... Сложные целенаправленные атаки преимущественно направлены на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) России", - сообщил Вассунов в рамках форума по кибербезопасности SOC Forum 2024. Он отметил, что чаще всего мишенями высокопрофессиональных хакеров становятся организации промышленности, финансов и телекоммуникаций. В 2024 году не менее 70% организаций этих отраслей хотя бы раз сталкивались с целенаправленными атаками. Среди инструментов, которые хакеры используют в ходе продвинутых целенаправленных атак, - целевой фишинг, эксплуатация уязвимостей, кастомизированное под конкретную компанию вредоносное программное обеспечение, а также атаки через подрядчика, число которых выросло в 1,5 раза. "Число хакерских атак на Россию продолжает расти, а сами атаки становятся более продвинутыми, сложными и многоходовыми", - констатировал эксперт.
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россия, мтс, кибератаки
Мошенничество, РОССИЯ, МТС, кибератаки
10:14 07.11.2024
 
В МТС предупредили о значительном росте кибератак на крупный бизнес в РФ

МТС: число кибератак на крупный бизнес в РФ за 10 месяцев выросло на 60%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип компании МТС
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Число сложных кибератак на крупный бизнес в России за 10 месяцев выросло на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года, чаще всего атакам подвергаются объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), рассказал гендиректор RED Security (входит в экосистему МТС) Иван Вассунов.
"По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC, с начала года динамика роста составила 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года... Сложные целенаправленные атаки преимущественно направлены на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) России", - сообщил Вассунов в рамках форума по кибербезопасности SOC Forum 2024.
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Он отметил, что чаще всего мишенями высокопрофессиональных хакеров становятся организации промышленности, финансов и телекоммуникаций. В 2024 году не менее 70% организаций этих отраслей хотя бы раз сталкивались с целенаправленными атаками.
Среди инструментов, которые хакеры используют в ходе продвинутых целенаправленных атак, - целевой фишинг, эксплуатация уязвимостей, кастомизированное под конкретную компанию вредоносное программное обеспечение, а также атаки через подрядчика, число которых выросло в 1,5 раза.
"Число хакерских атак на Россию продолжает расти, а сами атаки становятся более продвинутыми, сложными и многоходовыми", - констатировал эксперт.
 
МошенничествоРОССИЯМТСкибератаки
 
 
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