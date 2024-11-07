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Неудобно: на Западе обозначили будущее НАТО при Трампе - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Неудобно: на Западе обозначили будущее НАТО при Трампе
Неудобно: на Западе обозначили будущее НАТО при Трампе - 07.11.2024, ПРАЙМ
Неудобно: на Западе обозначили будущее НАТО при Трампе
Фаворит президентской гонки в США Дональд Трамп требует от стран-членов Североатлантического альянса нарастить расходы на оборону, рассказал адмирал... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T10:35+0300
2024-11-07T10:59+0300
сша
нато
европа
дональд трамп
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Фаворит президентской гонки в США Дональд Трамп требует от стран-членов Североатлантического альянса нарастить расходы на оборону, рассказал адмирал американских ВМС в отставке Джеймс Ставридис.Об этом он сообщил в беседе с агентством Bloomberg, добавив, что такие требования могут спровоцировать либо крах самой НАТО, либо сопротивление Европы, которое вынудит США покинуть блок.При этом, несмотря на то, что Ставридис называет такую ситуацию возможной, он считает ее маловероятной. По его словам, США получают слишком большую выгоду от объединения, чтобы его покидать. "Это, возможно, не последние дни НАТО, но это, вероятно, будет неудобный период, поскольку наши европейские союзники приспосабливаются к реалиям новой и скептической администрации в Вашингтоне", - отметил отставной адмирал. Выборы президента прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп.Трамп, по данным ряда ведущих новостных ресурсов, выиграл во всех ключевых штатах. После этого он выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.
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сша, нато, европа, дональд трамп
США, НАТО, ЕВРОПА, Дональд Трамп
10:35 07.11.2024 (обновлено: 10:59 07.11.2024)
 
Неудобно: на Западе обозначили будущее НАТО при Трампе

Ставридис: требования Трампа к НАТО могут привести к краху альянса или выходу США

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Фаворит президентской гонки в США Дональд Трамп требует от стран-членов Североатлантического альянса нарастить расходы на оборону, рассказал адмирал американских ВМС в отставке Джеймс Ставридис.
Об этом он сообщил в беседе с агентством Bloomberg, добавив, что такие требования могут спровоцировать либо крах самой НАТО, либо сопротивление Европы, которое вынудит США покинуть блок.
При этом, несмотря на то, что Ставридис называет такую ситуацию возможной, он считает ее маловероятной. По его словам, США получают слишком большую выгоду от объединения, чтобы его покидать.
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"Это, возможно, не последние дни НАТО, но это, вероятно, будет неудобный период, поскольку наши европейские союзники приспосабливаются к реалиям новой и скептической администрации в Вашингтоне", - отметил отставной адмирал.
Выборы президента прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп.
Трамп, по данным ряда ведущих новостных ресурсов, выиграл во всех ключевых штатах. После этого он выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.
 
СШАНАТОЕВРОПАДональд Трамп
 
 
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