https://1prime.ru/20241107/nato-852658309.html

Неудобно: на Западе обозначили будущее НАТО при Трампе

Неудобно: на Западе обозначили будущее НАТО при Трампе - 07.11.2024, ПРАЙМ

Неудобно: на Западе обозначили будущее НАТО при Трампе

Фаворит президентской гонки в США Дональд Трамп требует от стран-членов Североатлантического альянса нарастить расходы на оборону, рассказал адмирал... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T10:35+0300

2024-11-07T10:35+0300

2024-11-07T10:59+0300

сша

нато

европа

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Фаворит президентской гонки в США Дональд Трамп требует от стран-членов Североатлантического альянса нарастить расходы на оборону, рассказал адмирал американских ВМС в отставке Джеймс Ставридис.Об этом он сообщил в беседе с агентством Bloomberg, добавив, что такие требования могут спровоцировать либо крах самой НАТО, либо сопротивление Европы, которое вынудит США покинуть блок.При этом, несмотря на то, что Ставридис называет такую ситуацию возможной, он считает ее маловероятной. По его словам, США получают слишком большую выгоду от объединения, чтобы его покидать. "Это, возможно, не последние дни НАТО, но это, вероятно, будет неудобный период, поскольку наши европейские союзники приспосабливаются к реалиям новой и скептической администрации в Вашингтоне", - отметил отставной адмирал. Выборы президента прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп.Трамп, по данным ряда ведущих новостных ресурсов, выиграл во всех ключевых штатах. После этого он выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.

https://1prime.ru/20241107/ukraina-852656738.html

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, нато, европа, дональд трамп